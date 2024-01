Maignan: «È una lotta dura contro il razzismo ma vinceremo»

«È una lotta dura, ci vorrà tempo e coraggio ma è una lotta che vinceremo». Con un post sui social il portiere del Milan, MIke Maignan, è tornato sugli insulti razzisti ricevuti ieri da alcuni tifosi dell'Udinese e che lo hanno portato ad uscire dal campo per qualche minuto prima della ripresa della partita.

«E' un sistema che deve assumersi la responsabilità: gli autori di questi atti perché è facile agire in gruppo, nell'anonimato di una tribuna; gli spettatori che erano sugli spalti che hanno visto tutto, sentito tutto ma hanno deciso di tacere, siete complici; l'Udinese che parlava solo di interruzione della partita, come se niente fosse, sei complice; le autorità e il procuratore, con tutto quello che sta succedendo, se non faranno nulla, saranno complici anche loro», ha chiuso il portiere che ha ricevuto la solidarietà dell'intero mondo del calcio.