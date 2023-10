Libano, colpita la base della missione Unifil comandata da Italiani

Un razzo o un colpo di artiglieria ha colpito il quartier generale dell'Unifil a Naqoura, nel sud del Libano a pochi km dal confine con Israele. Lo riferisce lo stesso contingente Unifil sui suoi canali social, precisando che non ci sono vittime. "Oggi stiamo osservando intensi scambi di fuoco in diverse aree lungo la Blue Line tra il territorio libanese e Israele. Ci sono stati impatti su entrambi i lati della Linea blu. Il nostro quartier generale a Naqoura è stato colpito da un razzo e stiamo lavorando per verificare da dove. I nostri peacekeepers non erano nei rifugi in quel momento. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito", riferisce il contingente Onu nel sud del Libano