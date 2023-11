L'allarme di Lagarde (BCE): "L'inflazione potrebbe leggermente risalire"

La presidente della Bce Christine Lagarde è intervenuta in audizione alla Commissione Economia e affari monetari del Parlamento europeo per fare il punto sull'inflazione nell'Eurozona e sull'andamento dei tassi previsto per i prossimi mesi. "Guardando al futuro, ci aspettiamo che l'indebolimento delle pressioni inflazionistiche continui, anche se l'inflazione complessiva potrebbe nuovamente aumentare leggermente nei prossimi mesi, principalmente a causa di alcuni effetti base - ha detto la numero uno della BCE -. Tuttavia, le prospettive a medio termine per l'inflazione rimangono circondate da notevole incertezza".

Ha poi così delineato il quadro delle scelte nei prossimi mesi: "Le nostre decisioni future garantiranno che i tassi ufficiali siano fissati a livelli sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario. Il livello appropriato e la durata della restrizione continueranno a essere determinati in modo dipendente dai dati, valutando le prospettive di inflazione, la dinamica dell'inflazione di fondo e la forza della trasmissione della politica monetaria. Il Consiglio direttivo rivaluterà la sua posizione di politica monetaria a metà dicembre, sulla base di nuovi dati e proiezioni aggiornate, anche per il 2026".