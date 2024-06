La Commissione Ue apre una procedura d'infrazione per deficit eccessivo contro l'Italia

La Commissione Ue ha aperto una procedura d'infrazione per deficit eccessivo per Italia, Francia e Belgio, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia. Nella valutazione sugli squilibri macroeconomici ha valutato che l'Italia si trova ora in una situazione di 'squilibrio', migliorando il giudizio dallo "squilibrio macroeconomico eccessivo" dello scorso anno.

In Italia "permangono vulnerabilità legate all'elevato debito pubblico e alla debole crescita della produttività in un contesto di fragilità del mercato del lavoro e alcune debolezze residue nel settore finanziario, che hanno rilevanza transfrontaliera" afferma la Commissione Europea.