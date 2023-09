Kata: non appartengono alla bimba scomparsa le tracce di sangue rinvenute all’Astor

Nessuna traccia di sangue di Kata è stata rinvenuta sui rubinetti di tre stanze dell'ex hotel Astor in via Maragliano a Firenze. Inoltre, nei due trolley e nella valigia sequestrati il 17 giugno scorso, non sono state individuate tracce biologiche appartenenti a Mia Kataleya Chiclo Alvarez, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa il 10 giugno dallo stesso albergo dove risiedeva con la sua famiglia e altre decine di occupanti abusivi. Questa è la conclusione dei primi esami genetici condotti dal medico legale Ugo Ricci, il quale è a capo dell'Equipe Genetica Forense presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi. Questi esami sono stati commissionati dalla Procura che sta investigando sul caso di sequestro di persona a scopo di estorsione.