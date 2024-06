Israele libera 4 ostaggi nelle mani di Hamas

in una complessa operazione dell'IDF, dello Shin Bet e della Polizia israeliana YAMAM, questa mattina (sabato) sono stati salvati quattro ostaggi israeliani: Noa Argamani (25), Almog Meir (21), Andrey Kozlov (27 anni) e Shlomi Ziv (40 anni), rapiti dall'organizzazione terroristica di Hamas nella Striscia di Gaza dal partito il 7 ottobre.

I rapiti sono stati salvati dallo Shin Bet e dai combattenti dell'IDF da due luoghi diversi durante l'operazione nel cuore di Nuseirat

Le loro condizioni mediche sono normali e sono stati trasferiti per ulteriori esami medici presso il Centro medico di Tel HaShomer Sheba.

Le forze di sicurezza continueranno ad agire in ogni modo possibile per recuperare i rapiti.