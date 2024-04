Nuova indagine su Daniela Santaché: i pm milanesi la accusano di falso in bilancio

La Procura di Milano ha concluso il filone d'inchiesta sul dissesto di Visibilia, preparando il terreno per la richiesta di processo, che coinvolge Daniela Santanchè tra gli indagati. La ex presidente di Visibilia Editore fino a gennaio 2022 è accusata di falso in bilancio dai pm Marina Gravina e Luigi Luzi insieme all'aggiunto Laura Pedio.

Complessivamente, sono 20 gli indagati nell'ambito di questa inchiesta, comprese tre società. Oltre alla senatrice di Fratelli d'Italia, sono coinvolti sua sorella Fiorella Garnero, sua nipote Silvia Garner, il compagno Dimitri Kunz e l'ex compagno Canio Mazzaro. Le società Visibilia Editore spa, Visibilia Editrice srl e Visibilia srl in liquidazione sono anch'esse oggetto di indagini per responsabilità amministrativa.