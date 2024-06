Hamas denuncia: nessuno sa quanti ostaggi siano ancora vivi

"Nessuno ha idea" di quanti ostaggi israeliani siano ancora vivi. Lo ha detto alla Cnn il rappresentante di Hamas a Beirut, Osama Hamdan, chiarendo in questo modo che qualsiasi accordo per il rilascio deve includere garanzie di un cessate il fuoco permanente e il completo ritiro di Israele da Gaza. Nell'intervista, Hamdan sostiene che Hamas ha bisogno di "una posizione chiara da parte di Israele per accettare il cessate il fuoco, un ritiro completo da Gaza e lasciare che i palestinesi determinino da soli il loro futuro, la ricostruzione, la (revoca) dell'assedio...siamo pronti a parlare di un accordo equo sullo scambio di detenuti".