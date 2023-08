Genova, 61enne presa a sassate da un senza fissa dimora: la donna è in coma

A Genova una donna di 61 anni è stata aggredita a sassate da uno sconosciuto mentre si trovava vicino ai giardini 10 Maggio, nel quartiere Struppa di Genova. Attualmente la vittima è in coma all'ospedale Galliera. Gli agenti delle volanti hanno arrestato l'aggressore, un uomo di 34 anni senza fissa dimora.

L'aggressione è avvenuta all'ora di pranzo. La donna stava camminando quando è stata colpita alla testa con un sasso di circa 20 centimetri. L'uomo si è accanito sulla vittima, colpendola più volte con il sasso. Una giovane che ha assistito dal balcone di casa alla scena ha chiamato i soccorsi e un passante ha messo in fuga l'aggressore, che è stato poi arrestato. L'uomo è in questura e sarà il magistrato di turno a decidere, in base all'esito degli esami medici, se contestare le lesioni gravissime o il tentato omicidio.