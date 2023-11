Razzismo contro Vlahovic e Kean, curva della Fiorentina chiusa

La Curva Fiesole dello stadio Franchi di Firenze è stata chiusa per un turno dal Giudice sportivo a causa dei cori ripetuti e considerati di discriminazione razziale nei confronti di Vlahovic e Kean. E' accaduto nel corso della sfida tra Fiorentina e Juventus. La chiusura è stata sospesa con la condizionale per un anno e in caso di recidiva verrà scontata unitamente a un altra giornata-