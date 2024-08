Femminicidio di Anna Rita Morelli: per il marito “lo meritava”

Domenico Ossoli, 74 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Monterotondo con l'accusa di aver ucciso la moglie Anna Rita Morelli. Durante l'interrogatorio di garanzia, avvenuto questa mattina alle 11 presso la procura di Tivoli, l'uomo ha scelto di non rispondere alle domande del Gip. Nei suoi confronti è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare a causa dei gravi indizi di colpevolezza, tra cui l'omicidio aggravato dal rapporto di coniugio, dalla premeditazione e dai futili motivi. Sebbene il fermo non sia stato convalidato per mancanza di motivi di urgenza, Ossoli rimane in carcere.