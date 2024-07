Elezioni in Francia: per i sondaggi la destra non avrà la maggioranza

Si avvicina il 7 luglio, giorno del secondo turno delle elezioni per la nuova Assemblea Nazionale in Francia. Le desistenze a sinistra sono arrivate a quota 118 e sulla base anche di questo tutti i sondaggisti d'oltralpe sono concordi nel sostenere che la destra di Jordan Bardella non ha alcuna possibilità di ottenere la maggioranza assoluta. I numeri però sulla previsione della divisione dei seggi danno comunque una situazione molto ma molto complicata per la formazione del prossimo governo.

Questa la possibile composizione della prossima Assemblea Nazionale e dei 577 seggi a disposizione (maggioranza: 289 seggi):

RASSEMBLEMENT NATIONAL: 216

RENAISSANCE: 82

LA FRANCE INSOUMISE: 68

SOCIALISTI: 45

GOLLISTI: 28

REPUBBLICANI: 27

VERDI: 24

MODEM: 22

HORIZONS: 15

ALTRI DESTRA: 13

ALTRI SINISTRA: 13

REGIONALISTI: 7

CENTRO 3