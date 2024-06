Elezioni Europee: in Olanda avanti i laburisti. Cresce l'estrema destra

Cominciano ad arrivare le prime indicazioni sul voto in Olanda, primo paese dell'Unione in cui si è andato al voto per le elezioni europee. I sondaggisti che pronosticavano un netto successo dell'estrema destra di Wilders; invece gli exit poll vedono in testa la coalizione Laburisti-Verdi del premier Timmermans che dovrebbe ottenere 8 seggi contro i 7 del rivale.