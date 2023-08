Delega fiscale, ok definitivo della Camera

Via libera definitivo dell'Aula della Camera alla delega fiscale. I voti a favore sono stati 184, 85 i contrari. Si tratta della "cornice" con i principi e i criteri per la revisione del sistema tributario che il governo dovrà tradurre entro i prossimi 24 mesi in norme con specifici decreti legislativi. Il ddl conta 23 articoli, distribuiti in cinque titoli. I deputati del Terzo polo hanno votato a favore, con quelli della maggioranza. I deputati di Fdi hanno proclamato il risultato della votazione con un lungo applauso.