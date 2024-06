Calabria: 50 dispersi e 10 morti su un'imbarcazione di migranti

Un'imbarcazione che trasportava migranti si è rovesciata in Calabria, causando almeno 50 dispersi e 10 morti. Un mercantile ha trasferito 12 superstiti e una donna in un'unità costiera vicino a Roccella Ionica. Le famiglie afghane hanno perso la vita anche a causa della lentezza dei soccorsi. Shakilla Mohammadi, mediatrice interculturale, ha raccontato la scena come traumatica e angosciante. La Procura della Repubblica di Locri sta attualmente indagando sull'incidente.