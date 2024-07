Caccia a un nuovo covo di Matteo Messina Denaro: perquisizioni a Mazara del Vallo

La Dda di Palermo ha disposto una serie di perquisizioni in un complesso residenziale di Mazara del Vallo (provincia di Trapani). L'attività nasce nell'inchiesta per cercare di portare alla luce la rete dei fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro, boss a lungo latitante del quale sono stati ricostruiti gli spostamenti nei mesi precedenti all'arresto. L'attenzione si è concentrata su un complesso residenziale in cui si ritiene che Messina Denaro abbia avuto la disponibilità di un immobile o di un eventuale "covo riservato" ancora non individuato.

A convincere gli investigatori della possibile esistenza di un covo segreto o di un immobile a disposizione di Messina Denaro è stato il ritrovamento, nel giorno del suo arresto, di un mazzo di chiavi, l'analisi dei tabulati del suo cellulare e le immagini delle videocamere piazzate in diversi punti del Trapanese, la provincia in cui si sono per anni concentrate le indagini per la cattura dell'ex latitante.