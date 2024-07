Biden pronto a farsi da parte, lo dice il Nyt. Kamala Harris la sostituta

Il New York Times ha appena postato la notizia secondo cui Joe Biden sarebbe vicino a rinunciare alla candidatura per le prossime elezioni presidenziali di inizio novembre. Una voce che a Washington in realtà si rincorre dal giorno del primo dibattito con Donald Trump in cui l'attuale presidente Usa è stato superato dal rivale ed è apparso in condizioni fisiche e mentali preoccupanti.

Nei giorni seguenti lo staff della Casa Bianca aveva sempre negato ogni possibilità di passo indietro ma la realtà è che anche dentro il Partito Democratico sono in molti coloro che sperano in un cambio di candidato.

Se Biden dovesse rinunciare toccherebbe alla sua vice, la discussa Kamala Harris, prendere il suo posto.

Poco fa è arrivata la prima reazione dalla Casa Bianca con le parole del portavoce di Biden che ha commentato con un laconico: «tutto falso»