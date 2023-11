Antitrust apre un'indagine sui prezzi del trasporto aereo per le isole

L'Antitrust ha comunicato di aver avviato un'indagine conoscitiva sull'uso da parte delle compagine di algoritmi per determinare il prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte di collegamento tra la terraferma e la Sicilia e la Sardegna. Sono tratte considerate delicate perché caratterizzate da particolari esigenze di mobilità. Ecco la nota pubblicata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato: "Alla base di questa decisione il fatto che, in concomitanza con la ripresa della domanda di trasporto aereo passeggeri, a partire dal 2022, sono stati rilevati, da soggetti istituzionali e non, livelli di prezzo elevati in corrispondenza dei periodi di picco di domanda".