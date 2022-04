I russi non avanzano nel Donbass

Ore 9.30 - Cosa dicono le immagini satellitari secondo l'intelligence Gb

"Nonostante l'aumento dell'attività, le forze russe non hanno ottenuto grandi progressi nelle ultime 24 ore poiché i contrattacchi ucraini continuano a ostacolare i loro sforzi". È quanto emerge dall'ultimo report dell'intelligence della Difesa britannica, riportato da Bbc. Le forze aeree e navali russe "non hanno stabilito il controllo in nessuno dei due settori a causa dell'efficacia della difesa aerea e marittima dell'Ucraina, riducendo la loro capacità di compiere progressi notevoli".