Ligabue: 30 anni di "Certe notti" a Campovolo

Seguono strade misteriose le canzoni: alcune scivolano velocemente nel dimenticatoio, altre vivono per una sola stagione e altre ancora diventano canzoni per sempre, evergreen che si tramandano di generazione in generazione. A quest'ultima categoria appartiene a pieno titolo Certe notti di Ligabue. Il rocker di Correggio,per festeggiare il trentesimo anniversario del brano tornerà (il 21 giugno 2025) per la quinta volta sul palco di Campovolo (RCF Arena).

I biglietti per “La notte di Certe notti” saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it dalle ore 10.00 di venerdì 4 ottobre. Per gli iscritti al Bar Mario i biglietti saranno disponibili in presale dalle ore 10.00 di domani, martedì 1 ottobre.

Tutti coloro che acquisteranno il biglietto riceveranno a casa, a partire dal 18 novembre, una confezione esclusiva contenente un braccialetto abilitato RFID, che vale come titolo di ingresso e che garantisce la sicurezza e la facilità di accesso all’evento. Il braccialetto “dialogherà” con un’App, che si attiverà nel momento della ricezione del braccialetto, pensata per soddisfare le esigenze dei fan in termini di informazione e interazione con l’evento, per prenotare in anticipo treni e bus o l’area campeggio e per acquistare food & beverage in modalità cashless, che dopo.

Non solo: dopo 13 anni Ligabue, sarà di nuovo in tour nei teatri più belli d’Italia.

1 ottobre 2024 – CORREGGIO (Reggio Emilia) – Teatro Asioli – DATA ZERO - 2 ottobre 2024 – CORREGGIO (Reggio Emilia) – Teatro Asioli – DATA ZERO - 5 ottobre 2024 – BARI – Teatro Petruzzelli - 7 ottobre 2024 – NAPOLI – Teatro San Carlo 9 ottobre 2024 – FIRENZE – Teatro Verdi - 10 ottobre 2024 – LIVORNO – Teatro Goldoni.

12 ottobre 2024 – ROMA – Teatro dell’Opera - 14 ottobre 2024 – FERRARA – Teatro Comunale - 16 ottobre 2024 – REGGIO EMILIA – Teatro Romolo Valli - 18 ottobre 2024 – AVELLINO – Teatro Gesualdo 20 ottobre 2024 – PALERMO – Teatro Politeama - 21 ottobre 2024 – CATANIA – Teatro Metropolitan - 23 ottobre 2024 – REGGIO CALABRIA – Teatro Cilea - 24 ottobre 2024 – CATANZARO – Teatro Politeama- 28 ottobre 2024 – VERONA – Teatro Filarmonico - 30 ottobre 2024 – BRESCIA – Teatro Grande - 31 ottobre 2024 – BOLOGNA – Europauditorium - 3 novembre 2024 – PIACENZA – Teatro Municipale - 4 novembre 2024 – MANTOVA – Teatro Sociale -

6 novembre 2024 – CREMONA – Teatro Ponchielli - 7 novembre 2024 – PARMA – Teatro Regio - 9 novembre 2024 – LUGANO (Svizzera) – Teatro Lac - 11 novembre 2024 – TORINO – Teatro Regio - 12 novembre 2024 – NOVARA – Teatro Coccia - 14 novembre 2024 – SANREMO (Imperia) – Teatro Ariston - 16 novembre 2024 – GENOVA – Teatro Carlo Felice18 novembre 2024 – COMO – Teatro Sociale19 novembre 2024 – VERCELLI – Teatro Civico23 novembre 2024 – UDINE – Teatro Nuovo Giovanni Da Udine - 25 novembre 2024 – TRIESTE – Teatro Rossetti - 27 novembre 2024 – MILANO – Teatro Arcimboldi