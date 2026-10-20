Giornata Mondiale della Pasta, ecco i 10 formati più cercati dagli italiani: al primo posto una sorpresa

Se la pasta rimane l’inviolabile punto d’incontro della tavola italiana, il modo in cui cerchiamo, inventiamo e cuciniamo le ricette sta vivendo una silenziosa rivoluzione digitale. In occasione della Giornata Mondiale della Pasta, le ultime tendenze di ricerca tracciate da Google scattano la fotografia dei formati e dei condimenti più amati del momento. Ma la vera novità è nel metodo: con l’integrazione di Gemini Live, l’assistente vocale basato su intelligenza artificiale, l’esplorazione gastronomica diventa un dialogo a mani libere. Un’esperienza fluida che permette di consultare suggerimenti, varianti e abbinamenti direttamente ai fornelli, senza mai staccare le mani dall’impasto.

Tra i formati più cercati su Google (fonte: Google Trends), i paccheri conquistano il primo posto, seguiti da gnocchi e spaghetti. Completano la top ten rigatoni, tagliatelle, ravioli, pappardelle, tortellini, orecchiette e fusilli: una classifica che spazia dalla pasta fresca a quella ripiena, passando per i grandi classici.

Tra i condimenti domina il ragù alla bolognese, davanti al pesto alla genovese e al sugo all’amatriciana. Seguono carbonara, puttanesca, arrabbiata, carrettiera, aglio, olio e peperoncino, scoglio e norma, a conferma del forte legame con le tradizioni regionali.

La mappa delle ricerche (in attesa della Giornata Mondiale della Pasta)

La geografia delle ricerche riserva anche qualche curiosità. In Lombardia spiccano la pasta alla Montecarlo e la pasta con gli asparagi. In Sicilia la tradizione si fa sentire con la pasta con i tenerumi e la pasta con le sarde alla palermitana. Nel Lazio incuriosisce la pasta a treccia della cucina sarda, mentre in Toscana c’è interesse per le eliche e la pasta con i carciofi.

Scelta la ricetta, si passa ai fornelli. E quando le mani sono in pasta, Gemini Live permette di conversare a voce con l’AI di Google, chiedendo consigli e chiarimenti durante la preparazione senza toccare lo schermo dello smartphone.

Gli gnocchi fatti in casa, al secondo posto tra i formati più cercati, sono un buon punto di partenza per metterlo alla prova: dagli ingredienti al condimento, ogni passaggio offre l’occasione per una domanda.

Dosi e ingredienti: «Sono pronto a sporcarmi le mani! Quali ingredienti e quantità mi servono per preparare gli gnocchi per 20 persone?».

«Sono pronto a sporcarmi le mani! Quali ingredienti e quantità mi servono per preparare gli gnocchi per 20 persone?». Tempi di riposo: «L’impasto degli gnocchi deve riposare prima di essere modellato? Se sì, per quanto tempo?».

«L’impasto degli gnocchi deve riposare prima di essere modellato? Se sì, per quanto tempo?». Tecnica: «L’impasto è pronto: guidami nei passaggi per formare gli gnocchi senza commettere errori».

«L’impasto è pronto: guidami nei passaggi per formare gli gnocchi senza commettere errori». Abbinamenti: «Abbiamo condito gli gnocchi con il sugo di pomodoro: quali altri condimenti mi suggerisci?».

Gemini Live può offrire una mano anche per affrontare gli imprevisti, personalizzare i piatti o affinare la tecnica. Basta partire da ciò che bolle in pentola o dagli ingredienti a disposizione:

Paccheri al dente: «Sto cuocendo dei paccheri freschi: come capisco quando sono al dente prima di saltarli in padella?».

«Sto cuocendo dei paccheri freschi: come capisco quando sono al dente prima di saltarli in padella?». Un primo svuota-frigo: «Ho solo zucchine, guanciale e un pezzo di pecorino: che primo posso preparare con dei rigatoni?».

«Ho solo zucchine, guanciale e un pezzo di pecorino: che primo posso preparare con dei rigatoni?». Il segreto della cremina: «Sto preparando gli spaghetti aglio, olio e peperoncino: come ottengo la cremina con l’acqua di cottura senza far bruciare l’aglio?».

Per festeggiare il World Pasta Day, gli ingredienti ci sono tutti: grandi classici, curiosità regionali e nuove idee a portata di voce. Sempre con le mani in pasta.

La top 10 completa di formati di pasta e sughi

Formati di pasta più cercati

Paccheri Gnocchi Spaghetti Rigatoni Tagliatelle Ravioli Pappardelle Tortellini Orecchiette Fusilli

Condimenti più cercati:

Ragù alla bolognese Pesto alla genovese Sugo all’amatriciana Sugo alla carbonara Sugo alla puttanesca Sugo all’arrabbiata Sugo alla carrettiera Sugo aglio, olio e peperoncino Sugo allo scoglio Sugo alla norma

Fonte: Google Trends, Italia, 2026