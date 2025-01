Vacanze reali sulla neve

"Abbiamo iniziato il nuovo anno con un'avventura in montagna. Abbiamo avuto la fortuna di essere inghiottiti da cieli azzurri e da aria fredda", ha scritto James Middleton come didascalia di un carosello fotografico che racconta la settimana bianca trascorsa con la moglie, il piccolo Inigo – nato il 21 settembre 2023 – e i loro adorati cani. La vacanza è stata arricchita da lunghe ciaspolate sulla neve fresca, discese in slittino e piacevoli aperitivi ad alta quota.

In realtà, il trentasettenne, insieme alla moglie Alizée e al figlio, non era solo durante il soggiorno di Capodanno. Nelle Alpi francesi, tra cioccolate calde e paesaggi innevati, si sono uniti a loro anche Kate Middleton, il principe William e i tre figli della coppia: George, 11 anni, Charlotte, 9, e Louis, 6. Una vacanza spensierata che sembra sottolineare la ricerca di una rinnovata normalità da parte di Kate, dopo un anno particolarmente difficile. La determinazione di questa rinascita è emersa con forza durante la sua significativa visita al Royal Marsden Hospital, dove era stata in cura dopo la diagnosi di cancro ricevuta a marzo scorso. "È un sollievo essere in remissione e resto concentrata sulla guarigione. Come chiunque abbia avuto una diagnosi di cancro saprà, ci vuole tempo per adattarsi ad una nuova normalità", ha scritto su Instagram, augurandosi "un anno pieno di soddisfazioni".

Dopo il tradizionale Natale con la famiglia reale a Sandringham – un pranzo con 44 invitati offerto da Carlo III – i principi del Galles hanno trascorso alcuni giorni a Courchevel insieme alla famiglia Middleton. Entrambi sciatori esperti, William e Kate hanno voluto condividere la loro passione con i figli, portandoli sulle piste delle Alpi francesi. Questo rinomato comprensorio sciistico, celebre per le sue piste innevate da favola e per l’incantevole vista panoramica sul Monte Bianco, è una meta prediletta del jet set internazionale e un luogo frequentato con regolarità dalla coppia reale – oltre che in passato dalla stessa Lady Diana, che amava trascorrere lì del tempo con William e Harry.

Secondo quanto riportato dal Mail on Sunday, la famiglia reale è stata avvistata una mattina mentre si godeva bevande calde nella celebre baita La Cave des Creux a Courchevel, dove è tornata successivamente anche per il pranzo. "È stato bello vedere Kate rilassarsi e divertirsi. Sembravano una normale famiglia inglese, e molte persone non li hanno riconosciuti", ha dichiarato un membro dello staff al giornale. "L’unico dettaglio che lasciava intuire l’importanza di Kate era la presenza di un gruppo di guardie di sicurezza al suo arrivo".

Insieme ai principi del Galles, era presente anche James Middleton con la sua famiglia. "[Il fratello di Kate] era lì con sua moglie e poi Kate è arrivata con Charlotte e Louis. Sembrava una vera festa in famiglia Middleton. Tutti apparivano sereni e felici", ha aggiunto l’insider, specificando che "c’erano molte risate e i bambini erano estremamente educati".

La coppia reale, profondamente legata alla località montana, la frequenta "in segreto" da anni, trovando in essa un rifugio dove potersi rilassare lontano dai riflettori. Anche i loro figli hanno avuto qui l’opportunità di imparare a sciare in un contesto riservato. "Non era la prima volta che li vedevamo. Vengono qui da anni. Credo che adorino la zona. In passato abbiamo visto spesso anche Pippa, la sorella di Kate", ha spiegato ancora il dipendente de La Cave des Creux al Daily Mail.

L’amore di Kate e William per la montagna non è certo un mistero: la loro relazione venne svelata per la prima volta al grande pubblico proprio durante una vacanza nella località svizzera di Klosters, nel 2004. Se Klosters rimane tuttora la stazione sciistica preferita da Carlo III – al punto che due seggiovie portano il suo nome –, William e Kate hanno trovato il loro rifugio ideale tra le Alpi francesi, in particolare a Courchevel. È qui che, nel marzo del 2016, il duca e la duchessa portarono per la prima volta il principe George e la principessa Charlotte per una vacanza in famiglia. Le foto di quei giorni, che li ritraevano raggianti sul candido manto nevoso, continuano a rievocare momenti di felicità autentica e condivisa.

Tra eleganti discese sugli sci e passeggiate sotto fiocchi di neve, le immagini della famiglia reale immersa nei paesaggi innevati sono diventate una vera celebrazione dello stile e del fascino invernale, secondo la tradizione dei Windsor-Mountbatten e delle loro diramazioni. Non tutti, però, hanno condiviso la stessa passione per il gelo e l’alta quota. La regina Elisabetta, con la sua innata compostezza, preferiva relegare le attività all’aria aperta agli obblighi istituzionali, lasciando invece ai figli il piacere e il divertimento delle piste.

Furono Carlo e Anna ad aprire la strada, dimostrando abilità sportive e consolidando un’immagine reale più dinamica e moderna. Tuttavia, il vero punto di svolta arrivò con Lady Diana, che trasformò le vacanze sulla neve in un autentico evento mediatico. I suoi outfit impeccabili, capaci di coniugare praticità e raffinatezza, lasciarono un’impronta indelebile. Accanto a lei, Sarah Ferguson, con la sua vivacità contagiosa, contribuì a rendere le settimane bianche un mix perfetto di eleganza e divertimento.

I giovani William e Harry, accompagnati dai sorrisi di Diana, incarnarono perfettamente l’atletismo ereditato dalla famiglia, tra discese sicure e momenti di gioco spensierato. Ancora oggi, quelle fotografie che ritraggono la royal family tra distese innevate rappresentano una testimonianza di un’abitudine ormai radicata che, nel tempo, si è guadagnata un posto di rilievo nella narrazione storica di Buckingham Palace.