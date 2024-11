L'unboxing più lungo in diretta: ecco come Pokémon è entrata nei Guinness

The Pokémon Company International ha ufficialmente battuto il record del Guinness World Records per l'unboxing più lungo in diretta (video), con l'aiuto di content creators provenienti da tutta Europa. Durante una maratona di 24 ore, i partecipanti hanno aperto oltre 1.500 pacchetti e articoli a licenza Pokémon, svelando più di 20.000 carte nel corso dello streaming.

Tra i content creators che hanno preso parte all'evento, Eleolivieri e Toto96 hanno rappresentato l'Italia, partecipando all'unboxing per due ore e rivelando carte eccezionali. Alla fine delle 24 ore, Pikachu è apparso per festeggiare con i partecipanti e ricevere ufficialmente il certificato del record mondiale.

I fan dei Pokémon possono rivivere l’intera maratona su Twitch, nel canale ufficiale del brand, e rimanere sintonizzati per ulteriori giveaway che saranno organizzati dai content creators nelle prossime settimane. Inoltre, le carte svelate durante la maratona verranno donate a enti di beneficenza, tra cui Barnardo’s, KidsOut, Fondazione Banco Alimentare Onlus, Tafel Deutschland e Fundacion Tomillo, per le festività natalizie.

"È stata una straordinaria maratona di 24 ore di apertura di pacchetti, e siamo entusiasti di aver raggiunto un obiettivo così ambizioso con il titolo del Guinness World Records insieme a un team incredibile di content creators”, ha dichiarato Peter Murphy, Senior Director Marketing di The Pokémon Company International.

Questo record è stato organizzato per celebrare il lancio dell'espansione Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, disponibile presso tutti i rivenditori autorizzati. L'espansione include i Pokémon-ex Teracristal Astrali, tra cui un potente Pikachu-ex, e altre carte dedicate al Bioterarium, il paradiso artificiale introdotto nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

Le carte di Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti sono disponibili in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali. Inoltre, l'espansione è giocabile in versione digitale sull'app GCC Pokémon Live per iOS, Android, macOS e Windows, con nuove carte e bonus di gioco per tutti gli Allenatori.