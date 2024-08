Un'estate da bere

L’estate è sinonimo di cocktail. Fresco, secco, fruttato, affumicato, gastronomico. Ma anche di distillati da degustare lisci o in ghiaccio. Al tramonto o dopo cena, in barca e sugli scogli. In montagna o sul terrazzo di casa. Ce n’è per tutti i gusti e per tutti i palati. Gin che parlano la lingua della terra, prodotti in edizione limitata (Mi Tierra), altri che fanno incetta di premi in ogni angolo del globo (Martin Miller’s), vermouth che andrebbero bevuti come nella Torino dell’800 (Ballor), la tequila delle star (Casamigos) e quella rosata (Don Julio). E ancora gin a base di alghe (MLSqT gin²), liquori che sanno di Mediterraneo (Venturo), rum imbottigliati nel cuore dei Caraibi (Rum Maison Ferrand), gin che si sposano con l’Oriente (Theresianer), la tequila più bevuta durante il Super Bowl (Komos). C’è tutto perché la vostra estate sia indimenticabile.





MI TIERRA – il gin firmato dal Willy Wonka degli spirits: Jan Paul Merico

www.mi-tierra.it

Mi Tierra è un gin che nasce ad Otranto (Lecce) nel cuore del Salento. Porta la firma di Jan Paul Merico, il Willy Wonka degli spirits, testa e cuore de l’Aputechina, laboratorio di miscelazione dell’Ortale, luogo d’incontro di chi vuole bere bene. Sono chicche non è grande distribuzione, è bere sartoriale, perché esistono anche le nicchie di mercato. Di questo gin si producono 250 bottiglie all’anno, per le quali Jan Paul disegna ogni etichetta, ruvida al tatto, per via dell’impasto con polvere di pietra, omaggio ad uno degli elementi più rappresentativi della Puglia. Nella bottiglia: camomilla, rabarbaro, corteccia di china e scorza di arancia si fondono al gusto dolce della camomilla e dell'iris e al ginepro. Fresco, intenso perfetto per un Gin Tonic, classico cocktail che si prepara con pochi ingredienti ma che può essere personalizzato con diverse toniche o aggiungendo ingredienti come bacche di ginepro e fiori di sambuco.

DRINK - Mi Tierra Tonic: Gin Mi Tierra, tonica, zest di lime.





BALLOR. Se ami il Vermouth ma anche se preferisci il Gin o se ti fermi all’amaro

www.ballor1856.it

La famiglia Bonollo di Padova, che tutti conoscono per Grappa OF Amarone Barrique, rilancia Ballor, brand storico del buon bere italiano e lo fa con tre must: un vermouth, un gin, un amaro. Il loro vermouth con note speziate di chiodi di garofano, cannella e sentori fruttati di dattero e arancia candita è perfetto come base per aperitivi in riva al mare ma consumato liscio restituisce al palato infinite suggestioni: è così che lo bevevano a Torino nell’800.

Per gli amanti del Gin, la loro versione ha le note agrumate di pompelmo rosa, arancia dolce di Sicilia, bergamotto di Calabria e poi menta piemontese e cardamomo, timo e basilico. Ha carattere. In molti però conoscono Ballor per l’amaro che condensa al suo interno la forza delle 100 essenze che lo compongono. Un liquore che è un viaggio nei 5 continenti attraverso un’accurata selezione di erbe aromatiche, spezie e radici.

DRINK – Ballor Mule: Ballor Gin, liquore alla ciliegia, lime, ginger beer, menta fresca e lime.





GIN MARTIN MILLER'S WESTBOURNE 2024. Best London Dry Gin

www.compagniadeicaraibi.com/prodotti

Martin Miller’s Gin è nato nel 1999 ed è oggi ambasciatore dei gin super premium. Prodotto con un processo di doppia distillazione sta vivendo un momento d’oro. Un gin fresco di riconoscimento internazionale. Infatti, I Rolling Stone Spirits Awards 2024 lo hanno incoronato “Best London Dry Gin”. Intenso e agrumato è perfetto per essere la base dei grandi classici della mixology, per via dell’impatto botanico ma è molto apprezzato anche da chi ama i gin contemporanei, dalle note pulite e agrumate. Il nuovo packaging racconta quanto è contenuto nella bottiglia: è stata scelta una palette di colori rame e blu, che richiamano la purezza dell’acqua islandese utilizzata nella miscela e il processo innovativo di distillazione.

DRINK - Red Snapper: Martin Miller’s Gin, succo di pomodoro, tabasco, salsa Worcester, sale aromatizzato al sedano, pepe nero.





CASAMIGOS. La tequila delle star

www.casamigos.com

Casamigos (letteralmente “casa degli amici”) è una tequila super premium prodotta con le agavi Blue Weber 100%, coltivate nelle Highlands di Jalisco, in Messico. Il brand creato nel 2013 da un gruppo di amici, George Clooney, Rande Gerber (marito della modella Cindy Crawford) e Mike Meldman, produce Tequila Blanco, Tequila Reposado, Tequila Añejo e Mezcal Joven.

Il drink dell’estate? Un classico che fa tendenza e non poteva che essere di ispirazione messicana. Dolce e fresco, parla la lingua dell’estate. Al palato sentirete note citriche e acidule.

DRINK -CASA PALOMA, fresco e trasversale, a base di sciroppo d'agave, soda al pompelmo, un pizzico di sale, del lime e ovviamente tequila Casamigos.





JULIO ROSADO – Arriva in Italia. Provatelo con il Vermouth bianco

www.donjulio.com

Il buon Don Julio inizia nel lontano 1942 la sua avventura, aprendo la distilleria La Primavera. Il suo lascito? Una linea di tequila di lusso di altissima qualitàà, la numero 1 in Europa, che quest’anno arriva in Italia con una nuova referenza: Don Julio Rosado, affinata in botti di vino Oporto Ruby, provenienti dalla regione vinicola del Duero, nel nord del Portogallo. Un tono rosato, dal gusto delicato in cui è facile ritrovare note di frutti rossi e caramello. Perfetta bevuta in ghiaccio ma per chi preferisse miscelarla durante l’aperitivo è molto versatile.

DRINK -Spruzzo rosa: Don Giulio Rosado, pompelmo e soda frizzante al pompelmo; oppure PARIGI, TEXAS con Don Giulio Rosado, vermouth bianco, pompelmo, limone.





MLSqT GIN² – Il primo gin a base di alghe

www.farmaciadeisani.eu/farmaciadeicontenti/

La Farmacia dei Contenti è il liquorificio e spin off del ristorante Farmacia dei Sani, guidato da quel gran genio della chef Valentina Rizzo a Ruffano, siamo in provincia di Lecce. Affinano in anfore di terracotta, senza utilizzare coloranti e optando per bassissime quantità di zucchero. Siamo in Salento, terra eclettica come le etichette dei loro liquori che fanno il verso ai simboli del dadaismo. Prodotti che in qualche modo dialogano con la cucina, che si trova al civico accanto, perfetti per drink gastronomici o da bere in purezza. È questo il caso di MLSqT gin² Oysters & Caviar, il primo gin a base di alghe (combinate con il ginepro) ideale per accompagnare piatti di ostriche, caviale e di ogni altro prodotto del mare.





VENTURO – L’aperitivo Mediterraneo che celebra la Blu Hour

www.venturoaperitivo.com

Diageo, leader globale nel settore delle bevande alcoliche, ha recentemente creato e lanciato sul mercato italiano, dopo due anni di ricerca e affinamento VENTURO Aperitivo Mediterraneo - liquore base per l’aperitivo, ispirato ai profumi e ai sapori delle coste del Mediterraneo. Creato con gli ingredienti italiani più amati come i limoni siciliani, il sale marino, il rosmarino e la camomilla blu selezionati nelle aree costiere del Mediterraneo, celebra con il suo color turchese la Blu Hour, il momento di passaggio dal tramonto alla notte.

DRINK - Venturo Spritz: Venturo, prosecco, soda, mezza bordatura di sale marino, scorzetta di limone e un rametto di rosmarino.





RUM MAISON FERRAND – Un invito al viaggio con Planteray

www.maisonferrand.com

Planteray è il risultato dell’unione di Plant, la pianta da cui nasce il rum e Ray, i raggi del sole che gli permettono di crescere. Un invito al viaggio, nei territori da dove nascono questi rum un attimo prima che la tecnica del doppio invecchiamento li faccia diventare eccezionali. Per i drink dell’estate è perfetto questo rum caraibico, adatto per chi apprezza rum di qualità superiore con un profilo secco e robusto. Planteray Cut & Dry è un rum, distillato e imbottigliato nel cuore dei Caraibi, un equilibrio micidiale tra l'infuso naturale di cocco e il rum delle Barbados, risultato di quattro anni di sperimentazione.

Il cocktail tropicale che vi consigliamo è fresco ma anche dolce e una leggenda dice che deve la sua nascita al pirata portoricano Roberto Cofresì che lo inventò per risollevare il morale della sua ciurma.

DRINK - Piña Colada Cut & Dry: Planteray Cut & Dry, succo di ananas, crema di cocco, succo di lime





THERESIANER GIN - Holiday Cocktail

www.theresianergin.it

Theresianer Gin ha un carattere unico e un aroma che nasce dalla perfetta miscelazione di numerose botaniche. Il ginepro è distillato separatamente, il resto viene infuso singolarmente per estrarre ogni profilo aromatico: le bacche di ginepro danno l’aroma di pino e rosmarino, chiodi di garofano e un vivace aroma citrico. Le scorze di mandarino essiccate sono le artefici della nota dolce e caramellata e bilanciano il profilo agrumato. Poi c’è il pompelmo come anche un pizzico di cardamomo. Ogni elemento compone la ricchezza sensoriale di questi gin, base perfetta per cocktail unici che sanno di viaggi, vacanze e relax come lo Sloe Gin Punch con i suoi sapori orientali.

DRINK - Sloe Gin Punch: Theresianer Gin, Lapsang souchong (tè nero cinese), Sherbet di agrumi, cannella, pepe lungo





L’ESTATE DI TEQUILA KOMOS – La base del drink più bevuto durante il Super Bowl

www.compagniadeicaraibi.com/prodotti

Komos è la tequila che unisce il fascino del Mediterraneo, alla tradizione artigianale del Messico. È prodotta al 100% da agave blu Weber nella Tequila Valley, Jalisco. Le agavi cotte in forni di pietra tradizionali sono fermentate spontaneamente e distillate due volte in alambicchi di rame. Poi c’è l'affinamento in botti di rovere francesi ex-vino rosso della Napa Valley, che dà alla tequila un colore ambrato e un gusto morbido e complesso e il passaggio finale in anfore da vino greche. Il drink dell’estate è un trend alcolico lanciato da TikTok, che racconta del cocktail più bevuto durante il Super Bowl. Facile da preparare, riunisce due delle bevande più bevute negli Stati Uniti: la Coca Cola e la Tequila.

DRINK – Batanga: Tequila Komos, succo di lime, Coca Cola.