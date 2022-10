Il trucco per il bacon croccantissimo

Ci sono alcuni ingredienti che possono dare una svolta alla ricetta, in modo più gustoso e saporito, e anche crispy; un esempio è proprio lui, il bacon. In un burger, in un sandwich con solo pomodoro e lattuga, oppure anche mangiato da solo così, al naturale, si tratta di una materia prima eccezionale. Renderlo super croccante è davvero un gioco da ragazzi: basterà usare solo la carta assorbente.

Scopriamo il trucco crispy!

Differenza tra bacon e pancetta

Il bacon e la pancetta sono entrambi due tipologie di salumi ottenuti dalla carne di maiale, tuttavia esistono delle differenze da tenere in considerazione.

In primo luogo, il bacon viene prodotto da diversi tagli e poi aromatizzato con sale e salamoia, in cui rimane immerso per diversi mesi.

La pancetta è invece la parte della pancia del maiale, ricca del grasso dell’animale e spesso e volentieri aromatizzata e affumicata con processi industriali e artigianali.

Il trucco del bacon super croccante

In padella oppure al forno, siamo quasi tutti abituati a preparare il bacon e a renderlo super croccante con uno di questi due metodi.

Oggi però abbiamo anche un’altra opportunità interessante, ossia quella di impiegare il microonde.

Prendete due fogli di carta assorbente e posizionate in mezzo le fette di bacon. Quindi mettetele nel microonde alla massima potenza per un minuto e vedrete che il risultato sarà croccantissimo!