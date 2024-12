Tenuta Villa Bellini: il cuore segreto della Valpolicella, dove la terra respira eternità

Raccontare una cantina va oltre la semplice descrizione di un luogo, di una storia o di un vino. È un viaggio ininterrotto, che custodisce e tramanda il suo tesoro più prezioso: i ricordi, le emozioni e, soprattutto, la consapevolezza che non esiste una meta finale, ma soltanto un percorso romantico e intenso da vivere. I vini di Tenuta Villa Bellini sono i testimoni di questo viaggio: autentici interpreti della Valpolicella Classica, espressione di una dedizione profonda alla terra e alla natura.

Situata nel cuore della Valpolicella, l’anima della Tenuta è racchiusa nel Brolo, lo spazio vitale circondato da antiche mura perfettamente conservate. È qui che tutto ha origine e si compie, in un equilibrio unico che garantisce purezza e qualità. Il Brolo, concepito come orto e frutteto della villa, rappresenta una barriera naturale, proteggendo le vigne da ogni possibile contaminazione con terreni coltivati secondo metodi diversi da quelli rigorosamente adottati dalla Tenuta.

(Tenuta Villa Bellini)

Questo ecosistema unico e prezioso racchiude una biodiversità straordinaria, espressa attraverso differenti metodi di allevamento delle viti, dalla pergola alla coltivazione ad alberello, e dalla convivenza con altre specie vegetali tipiche della flora del Brolo, come meli, peri e ulivi. Questi elementi arricchiscono ulteriormente la diversificazione naturale, rendendo unica la particolare orografia e le condizioni idrogeologiche della Tenuta.

Tradizione e innovazione: un binomio indissolubile

Il rispetto delle tradizioni è la chiave per rinnovarle e valorizzarle.Tenuta Villa Bellini si distingue per i suoi terreni puri e vergini, mai intaccati dalla chimica, e coltivati con cura e rispetto fin dal 1989, quando la filosofia biologica era ancora un concetto pionieristico. Questo approccio, adottato ben prima che esistesse una certificazione bio ufficiale, continua a guidare ogni scelta, unendo tecniche antiche alle più moderne conoscenze agronomiche ed enologiche.

La cura nei confronti della materia prima emerge anche durante la vendemmia, rigorosamente realizzata a mano e in più fasi, sia sui singoli filari sia in maniera differenziata nelle particelle.

(Tenuta Villa Bellini)

Una filiera cortissima – praticamente a chilometro zero – che si compie interamente all’interno del Brolo, espressione di un amore autentico per la tradizione e l’arte vinicola.

L’amore per l’arte vinicola

La vinificazione avviene nella storica cantina della villa, ristrutturata e rinnovata per offrire il miglior ambiente possibile al riposo dei vini. Le uve vengono fatte fermentare separatamente attraverso micro-vinificazioni in piccoli tini d’acciaio, con un’attenzione particolare per l’Amarone, che fermenta in un tino di legno troncoconico.

Ma il vero segreto dell’Amarone sta nell’appassimento naturale e lento, tipico della Valpolicella Classica, che avviene in quello che era il teatrino della villa ancora oggi perfettamente conservato con gli affreschi originali. I grappoli vengono distesi in cassette a strato singolo, favorendo il passaggio d’aria e limitando l’umidità, per ottenere una lenta disidratazione. Le bucce spesse delle uve autoctone resistono al processo, concentrando gli zuccheri e i profumi all’interno delle bacche, dando vita a vini strutturati, complessi e dal carattere inconfondibile.

Il futuro della Winery Hospitality

Nel cuore della tenuta, la villa settecentesca, autentico capolavoro architettonico, si erge come custode di storia e bellezza dei secoli passati. Dietro le sue mura si nasconde un nuovo capitolo della Tenuta Villa Bellini.

(Tenuta Villa Bellini)

Nella primavera del 2023, i lavori di restauro hanno dato il via a un’ambiziosa rinascita: in collaborazione con esperti restauratori e la Sovrintendenza ai beni culturali e storici, ogni dettaglio architettonico è stato preservato, così come ogni affresco presente al suo interno. La villa si sta così rinnovando senza però perdere la sua essenza: in programma sei suite affrescate, impreziosite da dettagli storici, offrono una vista mozzafiato sulla vallata, creando un connubio perfetto tra ospitalità esclusiva e la maestosa quiete della natura circostante. Questa nuova veste della villa rappresenterà non solo un omaggio al passato, ma un invito a vivere il presente attraverso esperienze uniche di winery hospitality.

L’eredità di una tradizione senza tempo

Ogni sorso di vino prodotto da Tenuta Villa Bellini racconta l’identità del Brolo: un’interpretazione sempre diversa, ma inconfondibile, delle potenzialità che questa terra generosa può offrire. Custodire questa tradizione secolare è il compito degli eredi di coloro che, un tempo, lavoravano la terra per conto del Conte residente nella villa.

(Tenuta Villa Bellini)

Oggi, quei gesti antichi rivivono con rinnovata consapevolezza, dimostrando che il legame con il passato non è un limite, ma il più grande atto di innovazione. In questo equilibrio tra memoria e futuro si trova la vera essenza di Tenuta Villa Bellini: un luogo dove storia, natura e passione si intrecciano per creare qualcosa di eterno.