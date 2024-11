X Factor 2024: Domani sera il temuto ‘Hell Factor’ con doppia eliminazione e ospiti i Negramaro

Quella si questa sera sarà una delle serate più adrenaliniche di X Factor 2024: l’atteso appuntamento “Hell Factor”, che metterà a dura prova i concorrenti in gara con una doppia eliminazione. In diretta dalle 21:15 su Sky e in streaming su NOW, la puntata rappresenta un punto cruciale per la competizione e per i giudici — Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi — i quali affronteranno una sfida in cui ogni scelta può fare la differenza.

La serata “Hell Factor” si aprirà con la cosiddetta “giostra”, una serie di esibizioni consecutive che vedranno tutti i concorrenti salire sul palco dell’X Factor Arena uno dopo l’altro, senza interruzioni. Ogni artista porterà il proprio cavallo di battaglia, cercando di lasciare un segno indelebile. Al termine di questo primo round, uno dei concorrenti sarà immediatamente eliminato, senza possibilità di appello. Il ritmo non rallenterà nemmeno dopo la prima uscita di scena: i restanti artisti si affronteranno in una manche di cover, in cui saranno i voti del pubblico a determinare chi andrà al ballottaggio. A questo punto, il destino dei due concorrenti meno votati sarà deciso dai giudici, in uno scontro finale che chiuderà la serata.

Per il round delle cover, i giudici hanno assegnato brani di grande impatto ai propri concorrenti: Achille Lauro ha scelto per Lorenzo Salvetti Me so ‘mbriacato di Mannarino, un brano profondo e ricco di intensità emotiva, mentre Les Votives eseguiranno La Canzone Nostra di Mace, Blanco e Salmo, e i PATAGARRI interpreteranno il classico jazz Summertime di George Gershwin. Jake La Furia ha puntato sulla modernità con Blinding Lights di The Weeknd per Francamente e Niente Canzoni D’Amore di Marracash per i The Foolz. Nella squadra di Manuel Agnelli, Mimì proporrà La sera dei miracoli di Lucio Dalla, mentre Danielle affronterà la complessità rock di Vasco Rossi con Fegato, fegato spappolato e i PUNKCAKE canteranno Mi Ami? dei CCCP. Infine, Paola Iezzi ha affidato a LOWRAH l’intensa Someone You Loved di Lewis Capaldi.

A rendere la serata ancora più memorabile, i negramaro saranno ospiti d’eccezione sul palco dell’X Factor Arena. La band presenterà in anteprima assoluta il nuovo album FREE LOVE, in uscita il 22 novembre, e canterà dal vivo il singolo Marziani, regalando al pubblico una performance esclusiva.

Il pre-show sarà come sempre animato dall’Ante Factor, condotto da Gianluca Gazzoli, che offrirà uno sguardo emozionante sul dietro le quinte e sulla tensione dei concorrenti prima dell’esibizione. E per chi desidera seguire da vicino la preparazione e le emozioni dei protagonisti, il Daily di X Factor 2024 va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 19:20 su Sky Uno e in streaming su NOW, svelando i dettagli dei preparativi e dei commenti post-esibizione. La gara è sempre più dura, e la sfida che attende i concorrenti nella serata “Hell Factor” si preannuncia senza tregua, in una competizione dove ogni nota, ogni scelta e ogni espressione possono essere decisive.