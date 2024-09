Vangelo secondo Maria: un nuovo sguardo sulla Bibbia con Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann

In esclusiva su Sky Cinema arriva Vangelo secondo Maria, il nuovo film Sky Original con Alessandro Gassmann e Benedetta Porcaroli, in onda domenica 29 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, disponibile anche in streaming su NOW e on demand, anche in 4K.

Tratto dall'omonimo romanzo di Barbara Alberti (edito da Rizzoli) e diretto da Paolo Zucca, *Vangelo secondo Maria* vede Benedetta Porcaroli nei panni di Maria di Nazareth e Alessandro Gassmann nel ruolo di Giuseppe. Nel cast figurano anche Lidia Vitale, che interpreta Anna, la madre di Maria, e Maurizio Lombardi nei panni del re Erode. Il film è una produzione La Luna, Indigo Film e Vision Distribution.

Il film affronta temi complessi come il libero arbitrio, il peccato originale, il patriarcato e l'autodeterminazione femminile, con un focus particolare sull'amore, che diventa il vero cuore pulsante della storia. Un amore fragile e inaspettato, capace di sfidare il destino e la volontà divina.

Pur ispirandosi alla narrazione biblica, Vangelo secondo Maria è ambientato in un contesto poetico e simbolico radicato nelle antiche realtà agro-pastorali della Sardegna, offrendo una rilettura immaginifica della tradizione mediterranea.

Sinossi

Maria è una giovane ragazza di Nazareth a cui, in quanto donna, sono vietate molte cose, come leggere e scrivere. Nonostante ciò, sogna libertà e conoscenza. Affascinata dalle storie della Bibbia, sogna di viaggiare e scoprire il mondo. Trova in Giuseppe un complice e maestro, ma proprio quando l'amore sboccia tra loro, l'angelo dell'Annunciazione arriva a sconvolgere i loro piani, portando Maria a dover affrontare un destino diverso da quello che aveva immaginato.

Vangelo secondo Maria sarà disponibile in esclusiva su Sky Cinema Uno il 29 settembre alle 21:15, in streaming su NOW e on demand anche in 4K per i clienti Sky Q o Sky Glass.