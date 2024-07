Stranger Things 5: a metà le riprese della nuova serie

Le riprese della quinta e ultima stagione di "Stranger Things" hanno raggiunto la metà del percorso e, per celebrare questo traguardo, Netflix ha deciso di offrire uno sguardo esclusivo dietro le quinte della produzione. Inoltre, è stato annunciato l'ingresso di nuovi attori nel cast: Nell Fisher, Jake Connelly e Alex Breaux, che contribuiranno a rendere indimenticabile la stagione finale della serie creata dai Duffer Brothers.

"Stranger Things" è una lettera d'amore ai classici film di genere degli anni '80 che hanno affascinato un'intera generazione. Questo avvincente drama è ambientato nella apparentemente tranquilla cittadina di Hawkins, Indiana. La trama prende il via con la misteriosa scomparsa di un ragazzo, che spinge il suo gruppo di amici e familiari a cercare risposte, catapultandoli in una serie di eventi pericolosi e soprannaturali. Sotto la superficie della loro ordinaria cittadina si nasconde infatti un inquietante mistero, fatto di esperimenti governativi top-secret e di un portale che collega il nostro mondo a un regno oscuro e potente. Le amicizie saranno messe a dura prova e le vite sconvolte, poiché le scoperte fatte cambieranno Hawkins, e forse il mondo intero, per sempre.

Creata dai Duffer Brothers, "Stranger Things" ha debuttato su Netflix nel luglio 2016, diventando rapidamente una delle serie TV più popolari di sempre sulla piattaforma. Solo la quarta stagione ha totalizzato oltre 140,7 milioni di visualizzazioni a livello globale. Radicata nella nostalgia degli anni '80, la serie ha riportato in auge oggetti iconici della cultura pop di quel decennio, come le cialde Eggo e la New Coke. Più recentemente, ha fatto riscoprire al grande pubblico la canzone di Kate Bush "Running Up That Hill", che ha visto un incredibile aumento degli streaming su Spotify, entrando per la prima volta nella Top 10 della classifica Billboard Hot 100 nei suoi 38 anni di storia.

"Stranger Things" ha ottenuto oltre 70 riconoscimenti internazionali, tra cui Emmy® e Screen Actors Guild Award per il Miglior cast in una serie drammatica, e ha ricevuto più di 230 nomination. I fan di tutto il mondo celebrano il 6 novembre, giorno della scomparsa di Will Byers, come "Stranger Things Day", un'occasione speciale per condividere il loro amore per la serie.

Annunciata come la stagione finale, la quinta stagione di "Stranger Things" segna la conclusione di un'epoca, ma l'universo della serie non si ferma qui. Sono già in cantiere nuovi progetti, tra cui "Stranger Things: The First Shadow", uno spettacolo teatrale che debutterà nel West End di Londra, e una serie animata spin-off ancora senza titolo. I fan possono quindi aspettarsi ancora molte avventure e sorprese dal mondo di "Stranger Things".





Dietro le quinte | Stranger Things 5 | Sul set della stagione finale | Netflix Italia www.youtube.com