Squid Game: L’arena riapre il 27 giugno. Ecco tutte le novità 2025 di Netflix

"Non importa cosa state aspettando quest’anno, non sapete che cosa vi aspetta su Netflix."

Con queste parole, Bela Bajaria, Chief Content Officer di Netflix, ha aperto l’evento annuale dedicato alle novità in arrivo sulla piattaforma nel 2025. Un appuntamento ricco di annunci che ha visto la partecipazione di ospiti del calibro di Guillermo del Toro, Ben Affleck, i fratelli Duffer, Tina Fey e persino le superstar della WWE CM Punk e Rhea Ripley.

Tra film, serie TV, eventi in diretta e videogiochi, Netflix promette un anno senza precedenti. Ma il vero colpo di scena è stato l’annuncio che milioni di fan stavano aspettando: la terza e ultima stagione di Squid Game debutterà il 27 giugno 2025.

Dopo il successo planetario della prima stagione e l’attesissimo seguito, Squid Game 3 concluderà la storia del gioco mortale che ha conquistato il mondo. Anche se i dettagli sulla trama restano top secret, Netflix ha promesso che sarà un finale sconvolgente e ricco di colpi di scena.

Ma non sarà l’unico grande ritorno del 2025: torneranno anche due delle serie più amate della piattaforma, Stranger Things e Mercoledì. I fratelli Duffer hanno anticipato che la stagione finale di Stranger Things sarà la più ambiziosa di sempre, mentre Mercoledì ha appena terminato le riprese e uscirà entro l’anno.

Tra i film più attesi c’è Frankenstein di Guillermo del Toro, un progetto che il regista Premio Oscar® sognava di realizzare da 50 anni. Il film si preannuncia come un'opera estremamente personale, capace di portare una nuova visione al mito del mostro creato da Mary Shelley.

Ben Affleck e Matt Damon tornano insieme in RIP, un crime thriller che promette tensione e colpi di scena, mentre Tina Fey guida il remake di The Four Seasons, una commedia corale che riporta in vita l’atmosfera calda e familiare del film del 1981.

Netflix continua a puntare anche sul mondo dell’intrattenimento dal vivo. Oltre agli Screen Actors Guild Awards e alla partita NFL del giorno di Natale, la piattaforma ospiterà TUDUM in diretta streaming da Los Angeles il 31 maggio e un nuovo format di stand-up settimanale con John Mulaney, Everybody’s Live.

Ma la novità più sorprendente è l’arrivo della WWE su Netflix. Oltre agli show in diretta, la piattaforma lancerà in esclusiva i videogiochi WWE 2K su dispositivi mobili.

Il 2025 segna anche un’espansione nell’universo gaming di Netflix. Squid Game: Senza Limiti è già sulla buona strada per diventare il gioco Netflix più scaricato di sempre, e nuovi titoli basati su serie di successo (Ginny & Georgia, L’amore è cieco, L’inferno dei single) permetteranno ai fan di immergersi ancora di più nei loro show preferiti.

"Noi non siamo una cosa sola. Siamo il meglio dei film, serie TV, documentari, stand-up, prodotti di animazione ed eventi live."

Con queste parole, Bela Bajaria ha concluso l’evento, ribadendo la volontà di Netflix di offrire un’esperienza sempre più coinvolgente e diversificata.

Il 2025 si preannuncia come un anno straordinario per la piattaforma, con contenuti per tutti i gusti. Ma una cosa è certa: il conto alla rovescia per Squid Game 3 è ufficialmente iniziato.