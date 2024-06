Tutte le novità in arrivo su Sky il prossimo autunno

Più che sulle novità a Sky si punta su format potenti che (ancora) hanno in casa: «Per questo sono stati investiti 400 milioni di euro solo nel 2023», ha subito chiarito Antonella D’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, alla presentazione dei palinsesti dell’autunno-inverno 2024. Insomma, grandi conferme, serie tivù fresche, film pazzeschi e documentari favolosi.



«Vedrete quanto è brava a condurre Giorgia: è lei la rivelazione di questa stagione», ha dichiarato D’Errico. Parte proprio da qui il nuovo X Factor che si sta girando ora e vedremo a settembre: torna Manuel Agnelli che affianca i neo-giudici Achille Lauro, Jake La Furia, e Paola Iezzi. Che ha commentato così il nuovo cast: «Ci siamo divertiti così tanto che c’è stata una regressione infantile: siamo tornati alle Medie. Ma oltre alla tensione delle audition, vedrete quanta cura materna e paterna metteremo.». Lauro conferma: «C’è stato un grande feeling, pensate che siamo arrivati in pochi giorni agli shottini di tequila». Ma una novità, almeno, c’è e ha a che fare con la finalissima che, per la prima volta nella storia mondiale del talent, si svolgerà in esterna il 5 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli. Si va in onda con i live show a ottobre in diretta dal teatro Repower. Sì, ma poi? «I diritti scadono alla fine dell’anno, abbiamo altri 30 giorni poi per riconfermare l’accordo», ha precisato il vice-presidente chiarendo che Sky non ha alcuna intenzione di pescare conduttori dalle altre tivù come ha fatto Discovery.



Ora, le conferme. A settembre ripartono i 4 Hotel di Bruno Barbieri, a dicembre i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese compiono 10 anni e, nello stesso mese, torna MasterChef Italia, altro successo da 2 milioni di spettatori, con i soliti Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Cucine da incubo, invece, lo show cult di Cannavacciuolo, riappare nel 2025 come Pechino Express, l’autentica sorpresa delle ultime stagioni in tivù, alla guida di Costantino della Gherardesca e il suo inviato speciale Fru.



Si festeggiano i 10 anni di Sky Arte, punta di diamante dei canali factual, con Manierismo. L’arte più pazza del mondo, un viaggio alla scoperta del folle movimento artistico meno indagato (e apprezzato) della storia, e Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio, il film evento con la partecipazione di Jeremy Irons. E poi, docu-serie assai attese come



Il caso Rostagno con la partecipazione di Roberto Saviano che racconta la verità sull’omicidio del giornalista ucciso in Sicilia nel 1988, e Prima della Fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, il film documentario che ricorda il leader del PCI a 40 anni dalla scomparsa. Molta attesa anche per Chem Sex, documentario sulla droga dello stupro, e Luciano Gaucci, quando passa l’uragano, la storia rocambolesca del patron del Perugia. Serie tivù? Danno molta soddisfazione quindi preparatevi a un autunno-inverno spumeggiante. Intanto perché, come ha sottolineato ancora D’Errico, «crescono del 35%» e ogni anno di più tanto che I Delitti del Barlume sono arrivati all’edizione n° 12 e Paola Cortellesi sta girando ora il capitolo 3 di Petra diretta da Maria Sole Tognazzi. The White Lotus 3 è ora in fase di riprese in Thailandia tra Koh Samui, Phuket e Bangkok, e The Last of Us, la serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey, è alla seconda stagione. I titoli su cui c’è più attesa? Rosa Elettrica, prima di tutto. È l’adattamento del romanzo bestseller di Giampaolo Simi (Sellerio Editore) e la protagonista è Maria Chiara Giannetta a cui è affidata la protezione di Cocìss, un giovane e imprevedibile boss della camorra appena pentito: insieme scapperanno da Palermo in un road movie che li porterà su, su fino in Tirolo. Con Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, Sky Original celebra Max Pezzali e Mauro Repetto: «È la classica storia di due sfigati qualunque di Pavia, città di provincia, che addirittura facevano le vasche in centro per guardare le donne degli altri: chiunque ci si può riconoscere, ecco perché abbiamo scelto di girarla», ha detto Sydney Sibilia, il regista. Prevista a ottobre, in otto episodi, i ragazzi degli anni Novanta rivivranno la loro giovinezza guardando i giovani Elia Nuzzolo (Max) e Matteo Oscar Giuggioli (Mauro). Alcuni scommettono che Ligas ci farà (re)innamorare grazie a Luca Argentero, l’avvocato con il Negroni in mano Lorenzo Ligas, il penalista più geniale e affascinante di Milano che… cadrà nella polvere ma riuscirà a rialzarsi.

Entro la fine del 2024 arriva anche la già celebratissima Dostoevskij, prima serie dei Fratelli D’Innocenzo (quelli di “Favolacce”, Orso d’Argento per Sceneggiatura alla Berlinale, e “America Latina”) che fanno di Filippo Timi un tormentato detective alle prese con un misterioso serial killer ossessionato da Dostoevskij, appunto.

Forse sarà presentato a Venezia, forse no M. Il figlio del secolo, tratto dall’omonimo bestseller di Antonio Scurati su Benito Mussolini e vincitore del Premio Strega: ricordatevi che lo vedremo in onda nel 2025 e metterà in scena la nascita del fascismo e l'ascesa al potere del Duce Benito Mussolini, interpretato da Luca Marinelli. Valeria Golino, invece, è dietro alla macchina da presa di L’Arte della Gioia di Goliarda Sapienza, la scrittrice siciliana che nasceva 100 anni fa. Protagonista la talentuosa Tecla Insolia nei panni della giovanissima spregiudicata e coraggiosa Modesta. E poi arriverà anche Piedone, con Salvatore Esposito che è Vincenzo Palmieri, l’ispettore erede del commissario Rizzo/Bud Spencer che ai tempi faceva l’ormai mitico “Piedone Lo Sbirro”.



Infine, tanti film in anteprima: da Dune - Parte due di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet e Zendaya a Aquaman e il regno perduto con Jason Momoa e Nicole Kidman fino a Priscilla di Sofia Coppola, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni Pare parecchio Parigi (dall’8 luglio), Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi e Un altro Ferragosto di Paolo Virzì, in cui, dopo ventotto anni, ritroviamo le famiglie Molino e Mazzalupi. E ancora: Caracas con Toni Servillo e Marco D’Amore - che firma anche la regia (dall’11 luglio), La coda del diavolo, tratto dal romanzo di successo di Maurizio Maggi con Luca Argentero.

Su TV8, il canale in chiaro, altri ritorni super classici come il grande sport con la Formula 1, MotoGP e Superbike, il Rugby, il calcio con la Uefa Europa League, e novità assoluta di questa stagione, la Uefa Champions League, entrambe con la miglior partita tra club stranieri del turno. Confermate le principali produzioni originali, 100% Italia, il game show con Nicola Savino, Celebrity Chef con Alessandro Borghese e GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band condotto dal Mago Forest.

Powered by