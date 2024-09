Con l'arrivo di settembre si ha spesso la sensazione di un nuovo inizio: le vacanze stanno finendo, le persone tornano alle proprie routine e abitudini, la scuola ricomincia... Settembre già di per sé è un mese ricco di novità, ma con Netflix lo è ancora di più. Tra nuovi film e serie TV sarà difficile separarsi dal divano di casa, ma d'altronde, cosa c'è di meglio che mangiare patatine e pop corn davanti a un film che ci piace o facendo maratone di nuove e coinvolgenti serie tv?

Per non perdere troppo tempo nella scelta di un titolo, ecco i migliori film e serie tv in arrivo su Netflix a settembre:

Apollo 13: una storia di sopravvivenza



Inizio: 5 settembre

Diretto da Peter Middleton, questo documentario targato Netflix riporta gli spettatori al 1970 quando, a soli nove mesi dall'atterraggio di Neil Armstrong sulla Luna (1969), la NASA si trovò ad affrontare la peggiore crisi di sempre: tre astronauti bloccati a metà strada verso la Luna su una navicella che ha subito una catastrofica esplosione. Ebbene sì, si tratta della missione spaziale Apollo 13.

The Perfect Couple

Inizio: 5 settembre

Dopo aver ottenuto parecchi successi nei panni di donne in serie televisive di omicidi come Big Little Lies e The Undoing , Nicole Kidman torna al suo nuovo genere preferito. Basato sul romanzo bestseller del New York Times di Elin Hilderbrand, The Perfect Couple è un giallo ambientato a Nantucket con Kidman nei panni di una scrittrice di grande successo la cui famiglia potrebbe essere coinvolta in una morte scioccante poco prima del matrimonio del figlio.

Rebel Ridge

Inizio: 6 settembre

In questo thriller profondamente umano e dal ritmo al cardiopalma, Terry Richmond (Aaron Pierre) arriva nella cittadina di Shelby Springs con una missione semplice ma urgente: pagare la cauzione per il cugino e salvarlo da un pericolo imminente. Ma quando i suoi risparmi di una vita vengono ingiustamente sequestrati dalle forze dell'ordine, Terry è costretto a scontrarsi con il capo della polizia locale Sandy Burnne (Don Johnson) e i suoi agenti. Terry trova un'improbabile alleata nell'impiegata di tribunale Summer McBride (AnnaSophia Robb) e i due rimangono invischiati in un complotto che coinvolge le autorità della remota cittadina. Quando la posta in gioco diventa mortale, Terry deve fare appello al suo misterioso passato per spezzare il controllo che il dipartimento esercita sulla comunità, fare giustizia per la sua famiglia e al contempo proteggere Summer.

Uglies

Inizio: 13 settembre

La giovane attrice Joey King torna su Netxflix con un film distopico in cui la chirurgia estetica viene imposta a partire dai 16 anni. La protagonista della pellicola - tratta dal primo libro della saga di romanzi di fantascienza Young adult di Scott Westerfeld - è Tally, una ragazza che attende impaziente il suo turno per unirsi al resto della società. Ma quando una sua amica scappa, per salvarla intraprende un viaggio che stravolge tutto ciò che credeva di desiderare.

Monster: la storia di Lyle ed Erik Menendez

Inizio: 19 settembre

La prima stagione di Monster, una serie antologica dei creatori Ryan Murphy e Ian Brennan sui meccanismi interni dei serial killer, ha ottenuto una serie di nomination agli Emmy ed è diventata uno dei titoli Netflix più visti di sempre. Il ruolo di Evan Peters nei panni dell'assassino Jeffrey Dahmer aveva scatenato critiche da parte dei cari delle vittime e aveva ispirato alcuni costumi di Halloween ritenuti da molti seriamente sconsiderati. C'è qui di da aspettarsi un po' di inevitabile controversia anche con la seconda stagione, in uscita il 19 settembre, che si addentra nel caso di due fratelli condannati nel 1996 per aver brutalmente ucciso i genitori nella casa di famiglia. Nicholas Alexander Chavez della soap opera General Hospital e Cooper Koch del film horror They/Them interpretano i fratelli protagonisti, mentre i loro genitori, José e Mary Louise "Kitty" Menendez, sono interpretati dal premio Oscar Javier Bardem e dalla candidata all'Oscar Chloë Sevigny.

Emily in Paris: Stagione quattro, parte due

Inizio: 12 settembre

Seguendo l'esempio di Bridgerton, anche Emily in Paris ha debuttato in due parti quest'estate e concluderà la sua quarta puntata il 12 settembre. I primi quattro episodi si sono conclusi con una sorta di finale sospeso: Camille (Camille Razat) nasconde il fatto di non essere incinta del bambino di Gabriel (Lucas Bravo). Nel frattempo, Emily (Lily Collins) progetta di allontanarsi dai dubbi sulla sua relazione con Gabriel per prendersi una vacanza a Roma. Non mancheranno riferimenti ad Audrey Hepburn.

Rez Ball

Inizio: 27 settembre

Dal produttore LeBron James, con la regia di Sydney Freeland, Rez Ball è un drama ambientato nel cuore di Chuska, in New Mexico, dove una squadra di basket liceale dalla lunga tradizione nativo americana, i Chuska Warriors, affronta la sua sfida più grande: dopo aver perso il suo giocatore di punta, la squadra deve rimanere più unita che mai per mantenere vivo il sogno di giocare nel campionato nazionale. Ma non si tratta solo di un gioco, è un percorso di resilienza e unità, una vera storia di riscossa che affonda le sue radici nella cultura dei nativi americani.