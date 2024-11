Laura Pausini ospite speciale a Verissimo

Domenica 1° dicembre, Laura Pausini sarà protagonista di una puntata speciale di Verissimo, dove celebrerà più di tre decenni di carriera straordinaria. La cantautrice italiana più premiata al mondo, con oltre 75 milioni di dischi venduti e più di 5 miliardi di streaming su Spotify, sarà ospite di Silvia Toffanin per un’intervista esclusiva e ricca di emozioni.

Durante la trasmissione, verranno mostrati estratti in anteprima del docu-concerto Laura 30 World Tour, un progetto innovativo che sarà disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity a partire dalle ore 19.00 dello stesso giorno.

Un docu-concerto innovativo su Mediaset Infinity

Laura 30 World Tour rappresenta un omaggio alla carriera di una delle più grandi icone della musica pop internazionale. Diviso in tre capitoli – passato, presente e futuro – il progetto racconta la storia artistica di Laura Pausini attraverso immagini, musica e testimonianze inedite. Per la prima volta, gli utenti della piattaforma digitale di Mediaset potranno accedere gratuitamente a uno show pensato specificamente per il web, in un formato innovativo e coinvolgente.

Seduta nel suo camerino, al termine di un concerto, Laura ripercorre le tappe più significative della sua carriera, da La Solitudine, il brano con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1993, ai grandi successi internazionali. Nel racconto trovano spazio anche il suo ultimo singolo Ciao/Chao (realizzato con Sam Smith e prodotto da Fraser T. Smith e Paolo Carta) e le testimonianze di amici e collaboratori che hanno contribuito alla sua ascesa globale.

Una carriera da record

Laura Pausini è l’unica artista italiana ad aver conquistato un Grammy Award e ad essere entrata nella Billboard Hot 100. Ha vinto 4 Latin Grammy Awards, un Emmy Award, un Golden Globe e ha ricevuto una nomination agli Oscar. Inoltre, è stata celebrata come Person of the Year 2023 dalla Latin Recording Academy, prima artista non madrelingua spagnola a ottenere questo prestigioso riconoscimento.

Con il Laura Pausini World Tour 2023-2024, l’artista ha visitato oltre 70 città tra Italia, Europa, America Latina e Stati Uniti, confermandosi la performer femminile italiana di maggior successo a livello mondiale.

Un’icona internazionale con radici italiane

Da Sanremo al Circo Massimo, passando per lo Stadio di San Siro, Laura Pausini ha scritto pagine memorabili della musica italiana e internazionale. Il docu-concerto Laura 30 World Tour, prodotto da Friends TV, è un’occasione unica per scoprire l’anima e la storia di un’artista che continua a rappresentare l’Italia nel mondo.