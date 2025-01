A partire dal 13 gennaio, per tre lunedì consecutivi (20 e 27 gennaio), Sky Cinema trasmetterà in esclusiva e in streaming su NOW le nuove storie della collezione Sky Original. Prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), la serie è liberamente ispirata all'universo creato da Marco Malvaldi ne “I delitti del BarLume” (Sellerio Editore) e racconta le vicende di Massimo Viviani, barista dell'immaginaria cittadina toscana di Pineta. In ogni episodio Massimo è alle prese con un caso da risolvere accaduto nella località in cui vive. Grazie al suo istinto investigativo, che trova ispirazione dalle conversazioni dei quattro anziani frequentatori del suo bar, riesce sempre a fiutare la pista giusta.

Questa dodicesima stagione, composta da tre nuovi film, porterà sullo schermo i titoli: “Non è un paese per bimbi”, “Gatte da pelare” e “Sasso carta forbici”. Il primo episodio è diretto da Roan Johnson, che ricopre anche il ruolo di produttore creativo, mentre la regia del secondo è condivisa tra Johnson e Marco Teti. Il terzo episodio vede invece la direzione di Milena Cocozza. La sceneggiatura è firmata da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi.

Cast

Torna l’iconico cast che ha reso celebre il mondo del BarLume: Filippo Timi veste i panni di Massimo Viviani, Lucia Mascino quelli della Commissaria Fusco. A completare il gruppo troviamo Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade) e Massimo Paganelli (Aldo), i mitici “vecchini” del bar. Riconfermati anche Michele Di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

Anticipazioni sulla trama del primo episodio

Nel primo film, “Non è un paese per bimbi”, la tranquilla routine di Pineta viene stravolta da una serie di eventi esilaranti e misteriosi. Gino sparisce improvvisamente con una preziosa partita di diamanti, e i "Bimbi" si mettono sulle sue tracce. Nel frattempo, Massimo Viviani cerca una via di fuga dalla sua “prigionia” e dalle capre che ha ereditato da Carmine. Paolo Pasquali, invece, si trova alle prese con la sua Susanita, mentre tenta di sfuggire a un gruppo di pericolosi colombiani.

Anche la Commissaria Fusco e Tassone sono in azione, impegnati in una missione in Montenegro per rintracciare la loro “nemesi”, Anna Rusic. A Pineta, invece, Cioni e Govoni restano alle prese con problemi personali, mentre Beppe e Tizi si affrontano in una battaglia di scherzi all’ultimo respiro contro Cosimo. Come se non bastasse, Marchino insegue il sogno di sfondare nella scena musicale come trapper.