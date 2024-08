ASMR, il fenomeno social che conquista anche la televisione

L’ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) è la sensazione di piacere, calore, talvolta formicolio che parte dalla testa e si propaga per tutto il corpo, in relazione all’ascolto di particolari suoni come il sussurrare, grattare, bisbigliare, generati da movimenti lenti e a basso volume. Online se ne trovano a volontà di video del genere, specialmente su YouTube e TikTok, volti a innescare queste sensazioni: dal suono del taglio dei capelli a quello del masticare o rompere qualcosa di croccante, dal bisbigliare nel microfono al rumore soffice di tessuti grattati con l’unghia delle mani. Chi sperimenta l’ASMR afferma di sentirsi rilassato, e di usarlo come aiuto al sonno. Uno degli effetti dimostrati dell'ASMR è la sua capacità di diminuire la frequenza cardiaca di circa 3-5 battiti al minuto durante l'ascolto, che si traduce nella riduzione di ansia e stress, oltre che un miglioramento generale della salute mentale e fisica.



E su Pluto TV è in arrivo il nuovo canale Pluto TV ASMR, disponibile in piattaforma a partire dal 6 settembre. Un canale unico nel suo genere dedicato interamente a questa pratica andata in tendenza sui maggior social media, su cui andranno in onda 24 ore su 24 una varietà di contenuti dedicati al cibo, tra cui i Mukbang dei creator più virali: i Mukbang sono una tipologia di video sul food nata in Corea del Sud che ha come soggetto una persona che mangia. Sul canale non mancheranno i Mukbang di G'NI e dei fratelli protagonisti di DGD; Nado, YouTuber coreana che si distingue perché mangia molto lentamente e perché descrive al suo pubblico l’esperienza del mangiare nel dettaglio o Cossert, specializzata nel preparare e mangiare dolci che fanno gola. Per finire, verranno trasmessi anche i video che mostrano la preparazione di succulente ricette di FoodieBoy e J'adore Dessert.





Il lancio del canale arriva in un momento particolarmente opportuno, con molte persone che stanno soffrendo il ritorno alla routine dopo le vacanze estive. Pluto TV ASMR si propone quindi come un rifugio digitale, dove gli spettatori possono trovare un momento di tranquillità e piacere sensoriale in mezzo allo stress quotidiano.