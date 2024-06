Su Apple TV+ arriva "Sunny": Un thriller mistery con tinte da commedia dark

Apple TV+ ha presentato il trailer della sua nuova serie originale "Sunny", un mistery thriller con atmosfere da commedia dark, che farà il suo debutto il 10 luglio con i primi due episodi dei dieci totali. Dopo il debutto, nuovi episodi saranno disponibili ogni mercoledì fino al 4 settembre.

La serie è stata creata da Katie Robbins, che riveste anche il ruolo di showrunner e produttrice esecutiva. La regia è affidata a Lucy Tcherniak, anch'essa produttrice esecutiva, mentre Rashida Jones è non solo protagonista ma anche produttrice esecutiva della serie. Il cast di "Sunny" comprende, oltre a Jones, attori di spicco come Hidetoshi Nishijima, Joanna Sotomura, Judy Ongg, YOU, annie the clumsy e Jun Kunimura.

Prodotta da A24 per Apple TV+, "Sunny" è basata sul libro "Dark Manual" del pluripremiato scrittore irlandese di origine giapponese Colin O'Sullivan. Katie Robbins ha scritto e prodotto esecutivamente la serie attraverso la sua società Babka Pictures. Anche Lucy Tcherniak è produttrice esecutiva per Poppycock Pictures, insieme a A24 e Rashida Jones.

"Sunny" segna la seconda collaborazione tra Apple, A24 e Rashida Jones, dopo il successo del film di Sofia Coppola "On the Rocks". Rashida Jones è stata recentemente protagonista anche nella serie di successo Apple Original "Silo", basata sulla trilogia di romanzi distopici best-seller del New York Times di Hugh Howey.

La serie promette di combinare elementi di suspense e humor nero, creando un'esperienza unica per il pubblico. Con un cast internazionale di alto livello e una produzione di qualità, "Sunny" si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate su Apple TV+.





Sinossi

"Sunny" vede Jones nei panni di Suzie, una donna americana che vive a Kyoto, in Giappone, la cui vita viene sconvolta quando il marito e il figlio scompaiono in un misterioso incidente aereo. Come "consolazione" le viene dato Sunny, uno dei nuovi robot domestici prodotti dall'azienda elettronica del marito. Sebbene all'inizio Suzie non sopporti i tentativi di Sunny di riempire il vuoto della sua vita, a poco a poco i due sviluppano un'amicizia inaspettata, mentre insieme scoprono l'oscura verità su ciò che è realmente accaduto alla famiglia di Suzie, rimanendo pericolosamente invischiati in un mondo che Suzie non sapeva esistesse.

Trailer