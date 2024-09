10 film da vedere durante la stagione autunnale

Con l'arrivo dell'autunno, le foglie si tingono di sfumature dorate e il profumo della pioggia si diffonde nell'aria, creando l'atmosfera perfetta per rifugiarsi davanti a uno schermo. È il momento ideale per riscoprire film che catturano la magia e la nostalgia di questa stagione. Che si tratti di storie romantiche che esplorano le complessità dell'amore, avventure che evocano la meraviglia del cambiamento o drammi che riflettono le sfide della vita, l'autunno offre una vasta gamma di film. Ecco quindi i migliori film da guardare durante i mesi autunnali, perfetti per accompagnarci in serate tranquille a casa, avvolti in una coperta e con una tazza di cioccolata calda in mano.

Autumn in New York

Il titolo dice già tutto: Autumn in New York (Joan Chen, 2000) è un classico dramma romantico ambientato in autunno, con protagonisti Richard Gere e Winona Ryder. I due vivono una storia d’amore intensa, ma destinata a durare solo fino a Natale, in contrasto con la frenesia della Manhattan moderna. Central Park, con il suo manto di foglie che varia dal verde al marrone all’arancione, diventa lo sfondo perfetto per questo racconto nostalgico e malinconico.

L’attimo fuggente

Questo capolavoro del 1989 è un film di formazione che esplora il cambiamento nei momenti più decisivi della vita, affrontando il delicato passaggio all'età adulta. Questi temi, profondamente legati all'autunno, trovano perfetta risonanza nell'ambientazione della pellicola, che si svolge all'inizio di un nuovo anno scolastico. La storia si snoda infatti proprio durante la stagione autunnale, con l'insegnante di letteratura inglese John Keating (interpretato magistralmente da Robin Williams) che, attraverso la poesia, ispira i suoi giovani studenti a vivere con passione e autenticità.

C’è post@ per te

"Non ami New York in autunno?", scrive Tom Hanks in una mail a Meg Ryan nelle scene di apertura di You've Got Mail di Nora Ephron. «Mi fa venire voglia di shopping in cartoleria. Se conoscessi il tuo nome e indirizzo ti manderei un mazzo di matite appena temperate». Con queste battute memorabili si apre una delle commedie romantiche più amate di sempre. Joe Fox e Kathleen Kelly vivono e lavorano a pochi isolati di distanza nell'Upper West Side di New York. Sotto gli pseudonimi di NY152 e Shopgirl, si scambiano e-mail, confidandosi pensieri e sentimenti, senza mai svelare la propria vera identità.

Harry, ti presento Sally

When Harry Met Sally è una commedia indimenticabile, diventata iconica per le dinamiche tra uomini e donne e per il dilemma su come l'amicizia possa trasformarsi in amore. Considerata una delle commedie romantiche per eccellenza, negli ultimi anni è diventata sinonimo della stagione autunnale. I colori vivaci delle foglie durante l'epica passeggiata di Harry (Billy Crystal) e Sally (Meg Ryan) a Central Park, mentre discutono dei loro sogni più sfrenati, insieme al celebre pastrami sandwich di Katz's Deli e ai maglioni a trecce di Harry, arricchiscono l'atmosfera autunnale del film. Anche se la storia si snoda attraverso varie stagioni, è durante l’autunno che il film si rivela più luminoso e vivido, rendendolo la scelta perfetta per risollevare l’umore in un uggioso pomeriggio di novembre.

I Tenenbaum

Il classico di Wes Anderson The Royal Tenenbaums è ambientato in una versione onirica di New York City e segue le vicende dei fratelli Tenenbaum: Chas (Ben Stiller), Margot (Gwyneth Paltrow) e Richie (Luke Wilson). I tre tornano a vivere con la madre, interpretata da Anjelica Huston, mentre fanno i conti con il ritorno del padre assente (Gene Hackman), che sostiene di essere malato di cancro. Il film combina set costruiti e location reali, creando una versione da fiaba del mondo dei Tenenbaum, immersa in un'atmosfera autunnale senza fine. Margot, in particolare, con il suo iconico caschetto e il guardaroba dai toni marroni, incarna alla perfezione l'essenza dell'autunno.

Piccole donne

Ambientato durante la guerra civile americana e negli anni successivi, Piccole donne racconta le vicende delle quattro sorelle March mentre attraversano l'adolescenza e i primi anni dell'età adulta. Il cast stellare include Saoirse Ronan nel ruolo di Jo, Emma Watson come Meg, Timothée Chalamet nei panni di Laurie e Laura Dern nel ruolo di Marmee. Sebbene l’adattamento di Greta Gerwig del 2019 possa essere considerato da alcuni un film natalizio, il suggestivo fogliame del New England, presente in molte scene, specialmente quando Laurie confessa il suo amore per Jo, lo rende ideale per una serata autunnale.

Coraline e la porta magica

Questo film d'animazione segue l'avventura della giovane Coraline Jones, una bambina di undici anni (doppiata da Dakota Fanning), che scopre un passaggio verso un mondo parallelo. Qui, una famiglia apparentemente perfetta la attende, ma presto si rivela molto più inquietante e crudele dei suoi veri genitori. Con porte segrete che conducono a un regno magico e sinistro, topi ballerini e un gatto nero parlante, Coraline si distingue per la sua atmosfera decisamente spettrale e misteriosa.

Harry Potter e la Pietra Filosofale

Ambientato all'inizio di un nuovo anno scolastico alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, Harry Potter e la Pietra Filosofale cattura perfettamente l'emozione della scoperta di un nuovo mondo, con un campus magico tutto da esplorare e le prime lezioni che si svolgono in pieno autunno. I temi dell'amicizia, dell'apprendimento di nuove abilità (come il Quidditch) e dell'avventura rispecchiano la magia della stagione autunnale. In particolare, il film evoca quella sensazione di novità e cambiamento che l’autunno porta con sé, rendendolo una delle stagioni ideali per entrare nell'universo di Harry Potter.

Mona Lisa Smile

Mona Lisa Smile racconta la storia di Katherine Watson, un'insegnante progressista interpretata da Julia Roberts, che introduce nuove idee e un pensiero libero a un gruppo di studentesse conservatrici, tra cui i personaggi interpretati da Kirsten Dunst, Maggie Gyllenhaal e Julia Stiles. Girato in alcuni dei campus universitari più iconici, tra cui il prestigioso Wellesley College in Massachusetts, il film offre scenari mozzafiato, con riprese all'aperto che catturano magnificamente l'atmosfera autunnale. Anche lo stile delle ragazze, con i loro look autunnali, è un elemento distintivo che arricchisce l'estetica del film.

Cena con delitto - Knives Out

Un avvincente giallo ambientato in uno splendido scenario autunnale, Knives Out segue le disavventure della disfunzionale famiglia Tomby. Quando uno dei membri viene assassinato durante una festa carica di tensione, il detective Benoit Blanc si impegna a scoprire l'assassino. Sebbene il film possa essere apprezzato in qualsiasi periodo dell'anno, la sua ambientazione nei mesi autunnali è davvero affascinante, con una tavolozza di colori che esalta la bellezza del fogliame autunnale. Inoltre, il guardaroba dei personaggi è un trionfo di maglioni, sciarpe, cappotti e altri capi caldi e accoglienti, perfetti per evocare l'atmosfera tipica della stagione.

