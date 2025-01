Silent Fitness. Tenersi in forma non è mai stato così semplice e divertente

Tutti conosciamo l’importanza di svolgere attività sportiva, per i benefici che essa comporta al corpo e alla mente. Molto spesso però la classica palestra al chiuso può risultare un po' monotona e spesso molti, proprio per questo aspetto, decidono di abbandonare.

Ecco perché una delle più interessanti novità che negli ultimi anni si sta diffondendo sempre più nell’ambito dell’esercizio fisico, in Italia ma anche all’estero, è la pratica del Silent Fitness, cioè una camminata sportiva apparentemente “silenziosa”.

In realtà silenziosa lo è ben poco per i partecipanti, perché si tratta di un’attività svolta all’aperto, nella quale gruppi di persone muniti di speciali cuffie wireless camminano per almeno 5 km a ritmo di musica, trasmessa proprio nelle cuffie.

Il risultato? Per chi partecipa divertimento assicurato. Per gli astanti invece sembrerà di vedere tante persone che si muovono, ballano e saltano senza che ci sia, apparentemente, nessuna base musicale di sottofondo.

Sono tanti gli effetti benefici di questo nuovo tipo di attività sportiva, oltre quelli che apporta l’allenamento. Innanzitutto il fatto che si svolga all’aria aperta consente di poter respirare aria fresca e pulita, e di poter beneficiare della luce del sole, che come ormai noto aumenta il buonumore, riduce lo stress e favorisce la produzione di vitamina D fondamentale per le ossa e sul metabolismo del calcio.

Inoltre è una pratica sportiva che, coinvolgendo emotivamente i partecipanti, crea socialità tra di loro. Si, perché anche se ogni partecipante, usando le cuffie, è isolato da tutti gli altri, il fatto che tutti ascoltano la stessa musica e le stesse istruzioni impartite dall’istruttore creano un’atmosfera giocosa e immersiva, favorendo lo scambio di emozioni positive.

Altro aspetto interessante di questo tipo di esercizio fisico è la scoperta di nuovi posti. Infatti i gruppi sportivi che organizzano queste camminate sono itineranti, spostandosi da nord a sud, consentendo a chi si iscrive e decide di partecipare ad una delle tappe di poter visitare un nuovo posto mai esplorato prima.

Infatti possono essere location di queste camminate non solo le vie cittadine, ma anche spiagge, parchi, sentieri e foreste. Insomma, ogni spazio all’aria aperta è valido per poter praticare Silent Fitness.

Da non sottovalutare anche l’aspetto della riduzione dell’inquinamento acustico. Infatti, dato che la musica è trasmessa tramite le cuffie, si evita che il suono si propaghi anche all’esterno, eliminando dunque tutte quelle situazioni di disturbo sgradevoli per coloro i quali non partecipano a questo tipo di attività.

La speranza è quella per cui sempre più persone decidano di iniziare a fare moto, grazie anche alSilent Fitness. Anche perché unisce l’utile al dilettevole, cioè star bene fisicamente e divertirsi allo stesso tempo.