Scarlett Johansson compie 40 anni: i 5 film più belli

Scarlett Johansson varca la soglia dei 40 anni, che festeggia il 22 novembre. Alle sue spalle una filmografia già da veterana. Bella e sensuale, l’attrice di New York è riuscita a far sì che la sua avvenenza non venisse prima del suo talento.

Tra le muse di Woody Allen, cercata dall’universo Marvel di piroette e salti mortali come dal cinema d’autore, Scarlett ha ricevuto anche il plauso della critica recentemente. Nel 2020 ha avuto una doppia nomination agli Oscar, come miglior attrice protagonista per Storia di un matrimonio e come non protagonista per Jojo Rabbit. Non ha vinto ma… vogliamo dirla tutta? La statuetta da protagonista l’avrebbe meritata molto più lei di Renée Zellweger, discutibile Judy Garland in Judy.

Sul set fin da bambina, quando nel 1994 debuttò in Genitori cercasi di Rob Reiner, Scarlett Johansson fin da piccola era determinata a diventare attrice. Il primo ruolo da protagonista a 12 anni, in Manny & Lo(1996). Anche se la prima in cui tutti la ricordiamo è di certo quella dell’adolescente Grace, traumatizzata fisicamente ed emotivamente da un incidente a cavallo, accanto Robert Redford ne L'uomo che sussurrava ai cavalli (1998), diretta dallo stesso Redford.

Fu il la a tanti film e ruoli memorabili. Qui ripercorriamo i 5 che ci sono piaciuti di più.

Ecco i 5 film più belli con Scarlett Johansson.

Storia di un matrimonio (2019) di Noah Baumbach

Tanta verità e tanto dolore in Storia di un matrimonio (Marriage story ) , in un amore naufragato tra recriminazioni, non detti urlati, frustrazioni che divampano.

Scarlett Johansson è Nicole, attrice che ha seguito la carriera brillante del marito regista teatrale, recitando per lui, interpretato da Adam Driver. Insieme hanno vissuto tanto, sono cresciuti, hanno avuto un figlio, ma a un certo punto tutto sembra crollare. È il momento del divorzio, che cresce con le sue dinamiche violente e tragiche, quasi incontrollabili, anche se le intenzioni originarie sono quanto più docili e sincere.

Johansson è vibrante, in una tagliente tenzone emotiva. Ingiustamente ignorato dai grandi premi, il film ha vinto un Oscar e un Golden Globe assegnato a Laura Dern, nei panni dell’avvocato divorzista, come attrice non protagonista.

Dove vederlo in streaming: in abbonamento su Netflix.

Lei (2013) di Spike Jonze

Chi siamo noi per criticare Joaquin Phoenix per innamorarsi irrimediabilmente di OS 1, virtualissima intelligenza artificiale fatta solo di voce femminile. Anche noi avremmo fatto altrettanto. Perché la voce è quella calda e suadente di Scarlett Johansson. Sì, Scarlett qui non compare in carne e ossa ma il film non avrebbe la stessa forza ammaliante senza la sua voce. Non a caso, indovinate chi ha premiato il Festival Internazionale di Roma: Scarlett Johansson, sì, come migliore interpretazione femminile.

Le scenografie futuristiche e calde di Lei (Her), ricche di arancio e tonalità vivaci, con la loro estetica accattivante fanno il resto. Un film dolce e visionario, da vedere.

Dove vederlo in streaming: gratis su Chili.

Lost in translation - L'amore tradotto (2003) di Sofia Coppola

Lost in translation è il titolo che ha lanciato definitivamente Scarlett Johansson come diva internazionale.

Un film agrodolce che bilancia umorismo e pathos, una sorta di storia d’amore malinconica a Tokyo. L’attrice interpreta una giovane sposa annoiata, al seguito del marito fotografo sempre assente. Incontra un uomo maturo, anche lui statunitense, star del cinema in declino (lo splendido Bill Murray). È un po’ come trovarsi, stranamente, ma è anche un po’ come perdersi. In un paesaggio alieno, sentimenti ambigui e indecifrabili volteggiano.

Oscar per la sceneggiatura a Coppola. Bafta come migliore attrice a Johansson.

Dove vederlo in streaming: su Now Tv in abbonamento Premium.

Under the skin (2013) di Jonathan Glazer

In una Scozia dalle tonalità ferrigne si muove una Scarlett Johansson dai capelli corvini e dalle labbra carnose e rosse. Aliena sotto pelle umana, è fin troppo semplice per lei sedurre uomini per strada, a bordo del suo furgone, mostrando un’affabilità generosa. Una facile trappola. Segue quindi un misterioso affascinante rito, con lei completamente nuda, che cammina su un pavimento nero a specchio, e il prigioniero di turno risucchiato chissà dove.

Sorta di scifi affascinante e oscuro, Under the skin risuona a lungo dentro.

The Avengers (2012) di Joss Whedon

Prima che l’universo Marvel si popolasse di tante nuove eroine, da Wanda Maximoff a Captain Marvel, è stata la Vedova Nera di Scarlett Johansson a portare un po’ di leggiadria determinata in mezzo a tanto testosterone. E anche se The Avengers è un film corale, con l’Iron Man di Robert Downey Jr. carismatico capociurma, il sesto film del Marvel Cinematic Universe deve il suo roboante successo anche alle abilità di Scarlett e della sua Natasha.

Un’avventura caleidoscopica e chiassosa, assolutamente divertente, prima che i film targati Marvel diventassero decisamente troppo numerosi e labirintici.

Dove vederlo in streaming: in abbonamento su Disney+.