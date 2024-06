San Benedetto, nuova campagna con Elisabetta Canalis | video del backstage

Acqua Minerale San Benedetto si conferma protagonista nel panorama della comunicazione nazionale con il lancio di una nuova campagna pubblicitaria. Tre nuovi spot per i prodotti San Benedetto Thè Regular, San Benedetto Thè Zero e San Benedetto Fruit&Power, accompagnati dalla testimonial Elisabetta Canalis, simbolo di classe e naturale bellezza. La campagna realizzata dall’agenzia creativa The Beef, con la casa di produzione Akita e con la firma del noto regista Federico Brugia, sarà On Air dal 9 giugno sulle principali reti televisive nazionali Rai, Mediaset, La7 e Discovery. Inoltre, si estenderà anche sulle principali riviste off line e on line e attraverso campagne digital cross canale.

Il nuovo claim, “Irresistibilmen-thè”, pone l’accento sulle caratteristiche fresche e dissetanti del prodotto, tutta la bontà unica del thè in acqua minerale nelle varianti Regular e Zero. Le immagini sono accompagnate dalla nuova colonna sonora “Time of the Season” (cover realizzata da The Log). Gli spot dedicati al Thè San Benedetto rendono omaggio alla bellezza autentica delle spiagge salentine, situate tra Porto Cesareo e Gallipoli, simbolo di estate, divertimento irresistibile e freschezza.

Protagonista dei nuovi spot anche Fruit&Power, l’innovativo energy drink targato San Benedetto ideale per un break di metà mattina o pomeriggio da portare sempre con sé durante la giornata. “My Energy Break” è l’ormai consolidato claim che ha come obbiettivo quello di mettere in risalto le peculiarità del prodotto. Una suggestiva location fa da sfondo alla campagna rafforzando l’immagine di qualità e freschezza che caratterizza San Benedetto Fruit&Power.

Una Campagna a 360 Gradi

Oltre ai nuovi spot, dedicati al Thè San Benedetto e a Fruit&Power, il Gruppo veneto continua inoltre a supportare i propri brand con la campagna “My Secret” con protagonista Elisabetta Canalis. Insieme a lei la purezza senza tempo dell’Acqua Minerale San Benedetto, Succoso Zero, la linea di Bibite San Benedetto Zero e le acque funzionali Aquavitamin e SKINCARE.

Nel 2024 San Benedetto ha ampliato la sua presenza televisiva aggiungendo una ricca programmazione sulle reti Discovery con Acqua Minerale, Thè, Bibite e Succhi e l’intero mondo delle acque funzionali con la novità, recentemente lanciata, San Benedetto Aquaprotein.

Tornano inoltre in comunicazione, dopo il debutto assoluto dello scorso anno, il brand Guizza sinonimo di qualità, sicurezza e convenienza e la linea Baby con nuovi spot dedicati al mondo dei più piccoli.

Le Acque Regionali

Non mancherà sostegno e valorizzazione alle acque regionali con una comunicazione ad hoc per Cutolo Rionero Fonte Atella, l’acqua effervescente naturale vero simbolo per la Basilicata e le regioni limitrofe e per

Acqua di Nepi, eccellenza assoluta nel mondo delle acque effervescenti naturali con il testimonial d’eccellenza Alessandro Borghese. Oltre alla presenza TV e sulle piattaforme digital, Acqua di Nepi sarà protagonista insieme a San Benedetto Millennium Water degli amati show televisivi “Celebrity Chef” e “Kitchen Sound” condotti da Alessandro Borghese e “Cotto & Mangiato” con Tessa Gelisio.

Focus Sostenibilità

On Air anche San Benedetto Ecogreen insieme al suo Ambassador Vittorio Brumotti. La linea di Acqua Minerale con il 100% delle emissioni di CO2 compensate è protagonista della campagna, dal claim “CO2 impatto zero”. L’obiettivo è quello di sensibilizzare il grande pubblico sull’impegno sostenibile di San Benedetto e sulla possibilità di non essere solo spettatore ma di recitare un ruolo da protagonista nel proteggere l’ambiente e mantenere pura e incontaminata l’acqua anche per le generazioni future.

“Questa importante pianificazione posiziona San Benedetto tra i protagonisti della comunicazione Italiana con l’obiettivo di rafforzare il legame stretto e duraturo creato nel corso degli anni grazie alla capacità di saper soddisfare i bisogni e le esigenze dei consumatori in cerca di prodotti innovativi e di qualità.” – afferma Vincenzo Tundo – Direttore Commerciale e Marketing Italia Acqua Minerale San Benedetto – “La comunicazione per la nostra Azienda rappresenta, non solo uno dei pilastri fondamentali, ma una risorsa orientata sempre di più all’innovazione e al valore. L’impegno che portiamo avanti nell’ambito della comunicazione si traduce in una presenza ininterrotta durante tutto l’anno, con più di 36.000 GRP’s totali (+51,5% rispetto al 2023), un posizionamento prevalente in primetime e uno standard qualitativo superiore ai benchmark di mercato”.