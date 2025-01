RTL 102.5 si conferma la radio più ascoltata in Italia: oltre 5,7 milioni di ascoltatori al giorno

RTL 102.5 consolida il suo primato come emittente radiofonica più seguita in Italia, con 5.708.000 ascoltatori che ogni giorno scelgono la sua programmazione. Un risultato certificato dall’ultima rilevazione degli ascolti, che conferma un successo ininterrotto da circa 20 anni e segna la chiusura positiva della stagione ERA, in attesa del nuovo sistema di rilevazione Audiradio.

Ma non è tutto: il sistema integrato di RTL 102.5, che include anche Radio Zeta e Radiofreccia, raggiunge complessivamente un pubblico quotidiano di 7.959.000 ascoltatori. Numeri che evidenziano la forza di un network capace di offrire contenuti diversificati e di qualità.

“RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia – radiovisioni sempre in diretta e in simulcast su tutte le piattaforme – costituiscono un sistema consolidato, in grado di garantire agli investitori ascolti costanti pari a 7.959.000 al giorno”, ha dichiarato Lorenzo Suraci, presidente del Gruppo RTL 102.5.

Grazie a questo approccio innovativo e multipiattaforma, RTL 102.5 continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama radiofonico italiano, conquistando sia il cuore degli ascoltatori sia l’attenzione degli investitori pubblicitari.