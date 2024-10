RTL 102.5 porta gli ascoltatori nello spazio all'International Astronautical Congress 2024

RTL 102.5 diventa radio partner dell’International Astronautical Congress - IAC 2024, evento organizzato in Italia dall'Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica (AIDAA), in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Leonardo. Il congresso si terrà a Milano, presso il Milano Congress Center (MiCo), dal 14 al 18 ottobre 2024.

Giunto alla sua 75ª edizione, l’IAC 2024 ospiterà per la prima volta oltre 10.000 esperti internazionali del settore spaziale. RTL 102.5 sarà presente con aggiornamenti quotidiani in diretta, grazie ai collegamenti del giornalista e speaker Luigi Santarelli, che seguirà l’intera manifestazione. Santarelli offrirà interviste esclusive con astronauti, esperti e figure chiave del settore, tra cui accademici, leader delle principali agenzie spaziali e rappresentanti delle aziende più innovative. Oltre alle dirette, RTL 102.5 dedicherà ampio spazio all'evento nei suoi notiziari e sui social, fornendo una visione completa e dettagliata del congresso.

Il tema centrale dell’International Astronautical Congress 2024 sarà "Responsible Space for Sustainability", un'occasione unica per l’Italia e Milano di mettere in luce il loro ruolo di punta nel panorama spaziale globale. Questo evento, promosso dall’International Astronautical Federation (IAF) e supportato da AIDAA, ASI e Leonardo, celebrerà l’eccellenza italiana nel settore e sottolineerà l'importanza di un uso responsabile e sostenibile dello spazio.

Inoltre, RTL 102.5 offrirà ai suoi ascoltatori la possibilità di partecipare al congresso il giorno venerdì 18 ottobre. Per candidarsi e vivere questa esperienza esclusiva, sarà sufficiente accedere alla sezione "Special & Contest" su RTL 102.5 Play.