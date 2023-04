RITA ORA annuncia l'atteso terzo album "YOU & I" in uscita il 14 luglio

La cantautrice di fama internazionale Rita Ora (acclamata dalla critica con oltre 10 miliardi di stream) ha annunciato il suo atteso terzo album "You & I" (in uscita il 14 luglio con BMG con cui l’artista ha firmato una partnership).

"You & I" dimostra di essere il progetto più diaristico dell’artista che ha co-scritto ogni traccia dell'album. Lavorando con il produttore esecutivo Oak Felder (Ariana Grande, Nicki Minaj, Alicia Keys, Usher), Rita ha creato un album concettualmente intrecciato per indicare i diversi capitoli della sua relazione d'amore. Un disco vivace su come ci si sente ad innamorarsi perdutamente e istintivamente di qualcuno.

Questo album viene dopo «Bang», un EP in collaborazione con il DJ e produttore vincitore del GRAMMY, Imanbek che mescola il pop moderno con la house degli anni '80 e ’90; dopo «Phoenix», che ha accumulato oltre quattro miliardi di stream, generato quattro singoli di platino, tra cui il pluripremiato brano “Lonely Together” con Avicii; e soprattutto dopo «Ora» , l' album di debutto certificato disco di platino, che è entrato al primo posto nelle classifiche del Regno Unito. Solo negli Stati Uniti, gli acclamati singoli e le collaborazioni stellari di Rita le hanno fatto guadagnare sette successi nella Top 10 della classifica Dance Club Songs di Billboard, cinque dei quali hanno raggiunto la prima posizione, sei singoli nella Top 20 della classifica Hot Dance/Electronic Songs di Billboard e un # 3 Canzone Billboard Hot 100 con "Black Widow" di Iggy Azalea.

In qualità di leader di settore multi-talent in TV, cultura e moda -con partnership di brand in settori chiave- Rita Ora ha continuamente ampliato il suo marchio personale a nuovi livelli. Nel 2019, ha lanciato il pluripremiato Próspero Tequila insieme a Concecuh Brands e attualmente ricopre il ruolo di Chief Creator Partner. Inoltre, nel 2022, Rita ha fondato il suo marchio di abbigliamento sportivo sostenibile, Humans Being, dove opera come Chief Creative Officer. I suoi crediti cinematografici e televisivi includono Cinquanta sfumature di grigio, POKÉMON Detective Pikachu, Twist, The Masked Singer UK, The Voice Australia, The X-Factor UK e la serie Netflix Kung Fu Panda: The Dragon Knight. Rita reciterà presto al fianco di Jamie Foxx e Robert De Niro nel film in uscita Tin Soldier e si unirà a Brandy nel sequel di The Descendants,The Rise of Red su Disney+.