«Plaza suite»: uno dei capolavori di Neil Simon al Teatro Manzoni di Milano

Suite 719, Plaza Hotel. Nell’iconico hotel newyorkese che affaccia sulla 5th Avenue e Central Park si avvicendano tre storie di altrettante coppie, create dal genio di Neil Simon, che anche con questo spettacolo, scritto nel 1969, ha dato vita a tre spassosissime situazioni familiari.

A farne da interpreti, nell’adattamento (e regia) di Ennio Coltorti, in scena al Teatro Manzoni dal 15 al 27 ottobre, due protagonisti d’eccezione: il sempre elegante Corrado Tedeschi e soprattutto la spumeggiante Debora Caprioglio, che regala a tutte e tre le situazioni, un’interpretazione magistrale.

Nella prima scena, Karen Nash, una moglie innamorata, cerca di ravvivare il proprio (ormai noioso e finito) matrimonio, affittando la stessa suite del Plaza in cui avevano passato la loro luna di miele.

È poi il turno di due ex compagni di classe: Corrado Tedeschi, famoso produttore e non più giovanissimo seduttore, cerca di conquistarsi i favori di una devota mogliettina del New Jersey.

Il terzo atto è il più esilarante: il giorno delle proprie nozze, la giovane Memsey si rinchiude in bagno senza proferire parole. È ormai tutto pronto: la sala è (costosamente) allestita, i musicisti aspettano di intonare la marcia nuziale, gli invitati stanno attendendo (frementi) la sposa. Tutto mentre in una suite del settimo piano, sempre la 719, il papà Roy e la moglie cercano di escogitare ogni stratagemma possibile per far aprire a Mimsey, quella benedetta porta.

Il risultato di questi tre atti e la combinazione dei due attori sono quasi 120 minuti di leggerezza e divertimento.