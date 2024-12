“Perestrojka e Pancake”il nuovo spettacolo di Daniele Gattano

Irriverente, dissacrante e sfacciatamente autoironico, è uno degliantagonisti più accaniti del “Politically Correct”. Lui è Daniele Gattano, piemontese,classe 1987, che con il suo nuovo spettacolo “Perestrojkae Pancake” è pronto a mostrare nuovamente il proprio stile irresistibile e tagliente.

Quando il successo arriva dopo una lunga gavetta, raccoglierne i frutti è ancora più mirabile e appagante.

Formatosi alle scuole di Teatro di Bologna e Genova, debutta come comico a “Colorado”, traghettandosi poi su Comedy Central, “Zelig Lab” fino a monologhista de “Le Iene”.

“Il mio è stato un percorso lento e faticoso. Ho iniziato con il teatro, volevo fare l’attore;poi ho cominciato a scrivere pensando: “che bello, posso dire quello che voglio io!” e adesso sono molto innamorato di quello che faccio, è una professione che ho scoperto nel tempo.”

In un mondo dove tutto corre e spesso il successo è veloce ed effimero, il risultatoche ha ottenuto e sta ottenendo, Daniele se lo merita tutto, perché dietro alle sue battute graffianti e sottili, oltre a una grande creatività, spiccano un solidissimobackground culturale e ferrea autodisciplina.

Il suo nuovo spettacolo “Perestrojka e Pancake” abbraccia sedici grandi teatri in tutta Italia, con alcune date già sold out, tanto che al Teatro Manzoni di Milano, si è deciso di aggiungere una seconda data: “per me è stata una bella sorpresa,sinceramente forse un po' inaspettata; è davvero bello vedere che così tante persone vengono a vederti, e oggi posso dire di avere la consapevolezza di esserci arrivato pronto, quello che metto in scena, mi rappresenta”.

Un monologo comico che però a differenza degli spettacoli precedenti, non saràsolo autobiografico, ma analizza anche uno spaccato della nostra società, scene di vita rubate dalla realtà, estrapolate dai contesti più comuni, il banale trasformato in genialità.

“Il leitmotiv è l’essere sinceri; parto da ciò che hosentito, ne parlo in modo vero,e la verità, ho scoperto, fa sempre ridere, oltre alla soddisfazione di vedere il pubblico annuire e rispecchiarcisi!”

Anche la scelta del nome dello spettacolo: Perestrojka e Pancake:dueparole apparente opposte e slegate, ma che riescono gustosamente a convivere nel suo monologo, molto più di quello che ci si potrebbe immaginare.

Perché probabilmente – anzi, sicuramente -la comicità di Daniele Gattano non è per tutti, ma è per chi è disposto ad accogliere con entusiasmo quelle battute che a prima vista potrebbero sembrare ciniche, con acume e intelligenza, per capire che il suo stile è un modo formidabilmente geniale di dissacrare ciò che di brutto succede nella vita.