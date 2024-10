Oceania 2: Un nuovo epico viaggio per Vaiana e Maui

Il film Oceania, uscito nel 2016, ha conquistato il pubblico e la critica di tutto il mondo, diventando rapidamente un classico della Disney. Con la sua combinazione di animazione straordinaria, musica coinvolgente e una trama ricca di avventure, il film ha incantato gli spettatori, riportando in auge l'amore per la cultura e le tradizioni dell'Oceania. L'interpretazione di brani indimenticabili, come "How Far I'll Go", ha reso Oceania una pietra miliare nel panorama cinematografico, guadagnando anche nomination agli Oscar e numerosi premi.

Ora, a distanza di otto anni, i fan possono finalmente prepararsi per il ritorno di Vaiana e Maui con Oceania 2, che uscirà nelle sale italiane il 27 novembre 2024. Il nuovo film promette di offrire un’avventura ancora più emozionante, con la riunione dei personaggi amati in un viaggio verso i lontani mari dell'Oceania.

Nel sequel, Vaiana, interpretata da Chiara Grispo (per le canzoni) e Emanuela Ionica (per i dialoghi nella versione italiana), riceve un inaspettato richiamo dai suoi antenati, che la spinge a intraprendere un'avventura in acque pericolose e dimenticate. Al suo fianco, Maui, nuovamente portato in vita dalla voce di Fabrizio Vidale nella versione italiana, si unisce a un gruppo di improbabili navigatori per affrontare nuove sfide e scoprire il mondo che li circonda.

Con un cast di voci straordinario e una storia che promette di toccare il cuore degli spettatori, Oceania 2 si preannuncia come un nuovo capitolo indimenticabile nell'amata saga. I registi David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, insieme a un team di talentuosi produttori e musicisti, stanno lavorando per garantire che questo sequel sia all'altezza delle aspettative, portando avanti il messaggio di coraggio e scoperta che ha caratterizzato il primo film.



Il trailer