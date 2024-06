Zucchero: la scaletta del tour 2024 negli stadi italiani

Dalla tensione continua tra carne e spirito, tra irriverenza e introspezione, tra leggiadra ironia e dolorosa consapevolezza trae linfa la poetica di Zucchero che, grazie alla sua voce roca e passionale, al suo gusto melodico che ne addolcisce le asprezze e all'impatto dei suoi testi, ha accorciato i chilometri che separano il Delta del Mississippi, dove è nato il blues, da Roncocesi, un paesino in provincia di Reggio Emilia dov'è nato il cantautore emiliano.

Zucchero è l’unico artista italiano ad essere stato invitato al leggendario show del 1992 in memoria di Freddie Mercury al Wembley Stadium di Londra e alla riedizione del Festival di Woodstock nel 1994 . Davvero impressionante la lista delle sue collaborazioni: basti citare, tra i molti, Miles Davis, Eric Clapton, Bono Vox, Sting, Mark Knopfler, Queen, Brian Wilson, B.B.King, Luciano Pavarotti e Tom Jones.

Chi ha avuto la fortuna di assistere recentemente a un concerto di Zucchero sa che si tratta di uno show ricco di emozioni, di musica vera (senza loop, né basi preregistrate) suonata da professionisti con i fiocchi guidati da un carismatico capopopolo del blues che, alla non più verde età di 68 primavere, si diverte ancora come un matto a suonare la musica dell'anima e dei campi di cotone, conferendogli un inconfondibile pizzico di melodramma e di melodia tipicamente italiana. Il cantautore emiliano, che in questi giorni è impegnato in un lungo tour mondiale, intitolato Overdose d’Amore World Tour 2024 in occasione dei 35 anni della storica canzone (reincisa in questi giorni in una nuova versione insieme a Salmo), suonerà in cinque stadi italiani a partire da questo weekend: 23 giugno al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di Udine; 27 giugno allo Stadio Dall'Ara di Bologna; 30 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina; 2 luglio allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara; 4 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

Per le speciali date negli stadi italiani, Zucchero trasformerà i suoi show in una grande festa collettiva in cui la sua energia contagiosa e le sue canzoni saranno protagoniste di cinque serate ricche di sorprese e di musica suonata completamente dal vivo. Vediamo insieme quale sarà, basandosi sui precedenti concerti dell’ Overdose d’Amore World Tour 2024, la probabile scaletta delle date italiani negli stadi di Zucchero, ricca di hit e di cover d’autore, che supererà abbondantemente le due ore di show.

La scaletta dell’ Overdose d’Amore World Tour 2024 di Zucchero

1)Oh, Doctor Jesus

(Ella Fitzgerald & Louis Armstrong cover)

2)Spirito nel buio

3)Soul Mama

4)La canzone che se ne va

5)Partigiano reggiano

6)Vedo nero

7)Menta e rosmarino

8)Facile

9)Baila (Sexy Thing)

10)Iruben Me

11)Dune mosse

12)Un soffio caldo

13)Miserere

14)Nutbush City Limits

(Ike & Tina Turner cover) (Band only)

15)Let the Good Times Roll

(Louis Jordan and His Tympany Five cover) (Band only)

16)Diamante

17)Il volo

18)X colpa di chi?

19)Diavolo in me