Salutiamo il 2024 con gli ZEROBASEONE

Nati dal celebre survival show Boys Planet nel 2023, gli ZEROBASEONE (ZB1) si sono rapidamente affermati come uno dei gruppi K-pop di quarta generazione più amati.

Composto da nove membri – Kim Jiwoong, Zhang Hao, Sung Hanbin, Seok Matthew, Kim Taerae, Ricky, Park Gunwook, Han Yujin e Kim Gyuvin – il gruppo si distingue per la sua versatilità, il talento vocale e le performance spettacolari che hanno conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo.

Dopo il debutto esplosivo con l’album Youth in the Shade, gli ZEROBASEONE hanno continuato a infrangere record, consolidando il proprio posto nell’élite della scena musicale globale. Il 2024 è stato un anno particolarmente intenso per il gruppo: hanno intrapreso il loro primo tour internazionale, portando energia e carisma su alcuni dei palchi più prestigiosi al mondo.

Nonostante il ritmo frenetico della vita da idol, gli ZEROBASEONE non hanno mai perso l’entusiasmo o la gratitudine verso i loro fan, i preziosi ZEROSE, che li supportano in ogni fase del loro viaggio. Con il tour ormai concluso e un anno ricco di successi alle spalle, i nove membri si preparano a chiudere il 2024 con un momento di riflessione e celebrazione.

Abbiamo avuto l’opportunità di incontrarli per parlare delle loro vacanze e dei progetti futuri: una rara occasione per conoscere più da vicino questo straordinario gruppo che continua a scrivere la storia del K-pop.

Panorama.it ha parlato con loro in un’intervista esclusiva di fine anno.

Congratulazioni per aver concluso con successo il vostro primo tour, ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD]. Come vi sentite dopo aver raggiunto un traguardo così importante nella vostra carriera?

SUNG HAN BIN: Sono così grato e orgoglioso che siamo riusciti a portare a termine il nostro tour mondiale. Tutto ciò che abbiamo imparato ed esperito durante il tour ci ispirerà sicuramente a continuare. Non vediamo l'ora di avere altre opportunità per incontrare i nostri ZEROSE in tutto il mondo.

KIM GYU VIN: È stato un momento molto significativo per noi, e concludere un evento così importante ci rende davvero felici. Spero che gli ZEROSE ricordino la nostra performance e l’amore che proviamo per i nostri fan per molto tempo.

HAN YU JIN: Questo tour mondiale è stata un’esperienza incredibile per noi, sia come gruppo che personalmente. Grazie al supporto e all’amore dei nostri fan, siamo riusciti a concludere il nostro primo tour mondiale con successo, e ciò ci ha fatto capire quanto siano preziosi gli ZEROSE per noi.

Guardando indietro al 2024, qual è stato il momento più memorabile per voi come ZEROBASEONE?

ZHANG HAO: Il momento in cui il LED si è acceso per la prima volta sul palco, nel primo giorno del nostro tour mondiale, è ancora così vivido nella mia mente. Vedere tutti quei lightstick brillare ci ha dato una forza immensa e ci ha commossi profondamente.

SEOK MATTHEW: Ci sono tantissimi momenti indimenticabili. Sono passati circa un anno e mezzo dal nostro debutto, e di recente ho rivisto i nostri primi video. Mi fa capire quanto siamo cresciuti insieme. Se dovessi scegliere un momento di quest’anno, direi sicuramente il nostro primo tour mondiale: è stato un sogno diventato realtà.

RICKY: Abbiamo vissuto così tanti momenti speciali quest’anno, ma il nostro primo tour mondiale è stato il più memorabile. L’energia e l’amore che abbiamo ricevuto dagli ZEROSE durante il tour ci hanno dato tanta forza e motivazione.

Come valutereste il vostro percorso come gruppo in quest'anno che si sta concludendo?

KIM JI WOONG: È stato come un film. Grazie agli ZEROSE, quest’anno è stato pieno di momenti incredibili e felici.

KIM TAE RAE: Come membro degli ZEROBASEONE, quest’anno mi ha dato tantissime esperienze preziose. Ho imparato e sono cresciuto molto grazie a tutto ciò che abbiamo fatto.

PARK GUN WOOK: Quest’anno è stato pieno di momenti trascorsi con gli ZEROSE attraverso molti eventi. Ogni momento è stato così gioioso, e sento che il legame tra ZEROBASEONE e ZEROSE è diventato ancora più forte.

Qual è il vostro desiderio e obiettivo più grande per il 2025, sia come gruppo che individualmente?

ZHANG HAO: Come gruppo, il mio obiettivo più grande è presentare musica e performance ancora migliori. Personalmente, voglio continuare a migliorare le mie abilità performative e sperimentare nuove cose che mi interessano.

KIM GYU VIN: Il mio obiettivo come gruppo è lavorare duramente sul nostro prossimo album e offrire performance che rendano orgogliosi i nostri fan, sperando anche di ottenere risultati impressionanti. Personalmente, voglio vedere una crescita in vari aspetti ed espandere le mie capacità.

HAN YU JIN: Sia come gruppo che individualmente, il mio desiderio e obiettivo più grande è fare del 2025 un anno in cui possiamo restituire qualcosa agli ZEROSE con musica e performance straordinarie.

I vostri fan europei possono aspettarsi di vedervi esibirvi dal vivo in Europa presto?

KIM JI WOONG: Lavoreremo duramente per rendere ciò possibile, e speriamo davvero di incontrare presto i nostri fan europei. Quindi, aspettateci con impazienza.

SEOK MATTHEW: ZEROSE in Europa! Vi verremo a trovare, ve lo prometto. So che sapete portare tanta energia, quindi non vediamo l’ora di incontrarvi presto.

RICKY: Esibirci in Europa è sicuramente nella nostra lista dei desideri. Non vediamo l’ora del giorno in cui potremo incontrare i nostri ZEROSE europei.

State lavorando a nuova musica? Cosa possono aspettarsi i fan dal vostro prossimo progetto?

SUNG HAN BIN: Quando si pensa agli ZEROBASEONE, probabilmente viene in mente la parola "fresco", ma credo anche che vibrazioni musicali delicate e sexy si adattino bene a noi. Nel prossimo album potrete vedere un mix dei nostri diversi lati.

KIM TAE RAE: Stiamo lavorando sodo per portare qualcosa di nuovo e sorprendente, basato sull’identità degli ZEROBASEONE, quindi vi invitiamo ad aspettarlo con impazienza!

PARK GUN WOOK: Stiamo mettendo molto impegno nel raccontare una varietà di storie uniche. Non vediamo l’ora di presentarvi un album pieno della nostra energia giovanile!

La stagione delle feste è arrivata! Avete una canzone di Natale preferita che amate ascoltare o eseguire?

KIM JI WOONG: Ultimamente sto ascoltando molto "The First Snow" degli EXO.

ZHANG HAO: Mi piace tantissimo "Couple" dei SECHSKIES, che abbiamo anche eseguito l’anno scorso al “Gayo Daejeon”!

RICKY: La mia canzone di Natale preferita è "Santa Tell Me" di Ariana Grande.

Avrete l'opportunità di rilassarvi e passare del tempo con famiglia o amici durante le vacanze?

KIM TAE RAE: Se avrò del tempo libero, mi piacerebbe andare a sciare con la mia famiglia, i membri del gruppo o gli amici.

KIM GYU VIN: Non ho ancora piani specifici, ma mi piacerebbe andare a fare snowboard con mio padre, proprio come facevo da bambino.

HAN YU JIN: Probabilmente sarò impegnato a esercitarmi per i premi di fine anno e i festival, ma se troverò un po’ di tempo libero, farò un bel pasto con la mia famiglia.

Ripensando al vostro percorso nel 2024, se ognuno di voi potesse descrivere quest’anno con un solo aggettivo, quale sarebbe e perché?

SUNG HAN BIN: "Giovanile" – Perché sto vivendo i miei vent’anni insieme ai membri degli ZEROBASEONE e agli ZEROSE.

SEOK MATTHEW: "Prezioso" – Ogni momento e ricordo che abbiamo creato è davvero prezioso per me.

PARK GUN WOOK: "Indimenticabile" – Ogni secondo e ogni minuto del 2024 sono stati così speciali che vorrei conservarli per sempre.