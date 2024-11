U2: come smontare un disco cult e farlo rivivere vent'anni anni dopo

How To Dismantle An Atomic Bomb era il disco di una band ispirata capace di produrre ancora grande musica, di recuperare lo spirito e il sound delle origini e di allinearlo al tempo presente. Usciva nel 2004 How To Dismantle An Atomic Bomb, premiato con otto Grammy Award. Ora, vent'anni dopo, gli U2 hanno deciso di riproporre il disco arricchendolo di canzoni mai pubblicate finora, dando così un senso compiuto a quella che altrimenti sarebbe stata una semplice operazione di catalogo.

«Le sessioni di registrazione sono avvenute in un periodo molto creativo per la band, stavamo esplorando molte idee. Abbiamo voluto esplorare di nuovo le nostre prime influenze musicali, ed è stato un momento di profonda introspezione personale per Bono che stava tentando di elaborare - "dismantle’"- la morte di suo padre. Per realizzare questa edizione celebrativa del disco sono andato nel mio archivio personale per scovare gemme inedite. Ne abbiamo scelte dieci. Nonostante allora non siano entrate nella tracklist del disco, con il senno di poi possiamo dire che l'intuizione sul fatto che potessero far parte dell'album era corretta». racconta The Edge.

Dal 29 novembre sarà dunque disponibile How To Re-Assemble An Atomic Bomb, la versione originale del disco, rimasterizzata per la prima volta, insieme allo Shadow Album con dieci brani inediti nel segno del rock and roll essenziale e viscerale, costruito intorno alla chitarra di The Edge : "Treason", "Evidence Of Life", "Country Mile" e "Happiness", "Luckiest Man In The World", familiare ai fan con il titolo provvisorio "Mercy" ed altri cinque brani recentemente rimasterizzati: "Picture Of You (X+W)", "I Don't Wanna See You Smile", "Are We Gonna Wait Forever?", "Theme From The Batman" e "All Because Of You 2'.

Sempre dal 29 novembre sarà disponibile il vinile colorato del solo Shadow Album in occasione del Record Store Day / Black Friday.

La tracklist dello "Shadow Album" contenuto in How To Re-Assemble An Atomic Bomb:

1. Picture Of You (X+W)

2. Evidence Of Life

3. Luckiest Man In The World

4. Treason

5. I Don't Wanna See You Smile

6. Country Mile

7. Happiness

8. Are We Gonna Wait Forever?

9. Theme From The Batman

10. All Because Of You 2