Sabrina Carpenter è «Short n’ Sweet»

Short n’ Sweet – breve ma dolce – come quelle relazioni che durano una manciata di mesi per poi finire (bene o male). Da qui parte l’ispirazione per il nuovo album di Sabrina Carpenter, nuova icona del pop, che in Short n’ Sweet si racconta con ironia e senza filtri attraverso testi che si leggono come un diario, come insegna la sua “mentore” Taylor Swift.

Dodici tracce per un totale di 36 minuti di puro divertimento e leggerezza. Dopo Espresso e Please Please Please, a trasportare il suo pubblico è la traccia Taste in cui parla di come la nuova ragazza del suo ex può «sentire ancora il suo sapore» sulla sua bocca.

Se c’è qualcosa di cui Sabrina Carpenter non ha paura è giocare con i propri testi, senza filtri e senza sottomettersi a quel politically correct che sembra ormai aver stancato le pop girl della nuova generazione (la «brat summer» di Charlie XCX ne è esempio principe).

Con una data già in programma a Milano per il prossimo 26 marzo all’Unipol Forum di Milano, Sabrina Carpenter è pronta a portare la sua energia anche in Italia. E già sono aperte le scommesse: quale sarà l’outro milanese di Nonsense?